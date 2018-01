FOTO: Horská slavnost přivedla na hřebeny tři krále i Tomáše Halíka

Špindlerův Mlýn - Novou tradicí na hřebenech Krkonoš se stala Horská slavnost Tříkrálová. Každým rokem si získává více příznivců. Na letošní čtvrtý ročník zavítala k Erlebachově a Josefově boudě a kapličce sv. Františka ve Špindlerově Mlýně stovka návštěvníků.

Také na horách se lidé zapojili do celonárodní tříkrálové sbírky, sešli se u Erlebachovy boudy. Foto: Tereza Remsová

Nejprve absolvovali lucerničkový průvod, ve kterém doprovodili tři krále, jedoucí na koních k Josefově boudě. Na nadpraží dveří napsal tradiční nápis K+M+B 2018 známý český katolický kněz Tomáš Halík, prezident České Křesťanské akademie, a přidal vysvětlení, co ve skutečnosti písmena znamenají: "Kristus tento příbytek požehnej – Kristus+Mansionem+Benedicat".

Tomáš Halík následně sloužil mši svatou ve vnitřní kapli Erlebachovy boudy, koncelebroval ji místní děkan Jiří Šlégr. „Letos poprvé jsme se zapojili do celonárodní tříkrálové sbírky, která je největší dobrovolnickou akcí u nás, každoročně pořádaná Charitou Česká republika,“ uvedla Tereza Remsová z Resortu Sv. František. „Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí,“ dodala.