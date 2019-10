FOTO: Hostinné patřilo setkání českých studentských samospráv

/FOTOGALERIE/ V Hostinném od pátku do neděle probíhal první ročník Setkání studentských samospráv ČR. Konal se v Krkonošském gymnáziu a SOŠ v Hostinném pod vedením Studentského parlamentu školy, a to zejména předsedy Štěpána Svobody a místopředsedy Matěje Voňky. Akce byla zahájena na zahradě Františkánského kláštera v Hostinném. Na jejím zahájením se podílela náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, starostka města Hostinné Dagmar Sahánková, ředitel Krkonošského gymnázia a SOŠ Martin Vlášek a politolog z Metropolitní univerzity v Praze Petr Just.

Setkání studentských samospráv ČR v Hostinném se konalo pod vedením Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ. | Foto: Jakub Jenšovský

V průběhu Setkání studentských samospráv mohli návštěvníci, ale i široká veřejnost, zajít na mnoho zajímavých přednášek a debat s hlavními tématy: česká společnost a její školství, politika, životní prostředí - stav a perspektivy, 30. výročí sametové revoluce, spolupráce studentských samospráv a výměna zkušeností. Jako přednášející a hosty bylo možné spatřit Michaelu Kleňhovou - ředitelku CERMATu, Pavlu Bednárikovou - zástupce Studentské AGORY, Joža a Ivanu Spurných - forenzních psychologů a zástupce několika politických stran Královéhradeckého kraje a mnoho dalších. Akci navštívilo několik desítek zástupců studentských samospráv z různých koutů České republiky. FOTO: Nad Hostinné se opět vznesli draci Přečíst článek › ,,Velké díky patří všem členům místního Studentského parlamentu, na kterých stála veškerá organizace akce a díky nim akce měla hladký průběh, až na nějaké maličkosti, se kterými se počítalo. Díky samozřejmě patří i hostům, přednášejícím, sponzorům, ale také vedení Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy a samozřejmě jednotlivým členům z řad profesorského sboru, kteří byli svým jednáním maximálně nápomocní při přípravě akce Setkání studentských samospráv,'' poděkoval Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu školy. U organizátorů splnila akce očekávání a do budoucna poučila o organizaci v takovém měřítku. Jakub Jenšovský FOTO: Den za obnovu lesa v Rudníku přinesl vysazení ovocných stromů Přečíst článek ›

Autor: Redakce