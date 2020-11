Lidé vyrazili na lanovou dráhu Černohorský Express, která je dopravila z Janských Lázní na Černou horu. Díky inverzi je vynesla až nad mraky. Mohli si tak užívat slunečného počasí a zajímavých výhledů.

Kabinková lanovka Černohorský Express pojede ještě v pondělí a úterý vždy od 8.30 a bude v provozu každou půlhodinu až do 16 hodin, s jednotlivou jízdou ještě v 17.30. Po tyto čtyři dny platí ještě ceník letní sezony.

Lanová dráha Sněžka má aktuálně podzimní odstávku, jezdí ale o víkendech. V provozu je také 16. a 17. listopadu od 8 do 18 hodin. Lanovka Medvědín ve Špindlerově Mlýně jezdí rovněž 16. a 17. listopadu, každou půlhodinu od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.