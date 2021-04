Akci Rozsviťme naději absolvovalo třicet aut, uskutečnila se během víkendu i v dalších městech v Česku. Její protagonisté na závěr zapálili svíčky na náměstí TGM ve Dvoře Králové nad Labem. Další jízda se uskuteční ve Dvoře Králové nad Labem v sobotu 17. dubna.

Organizátoři charakterizují Jízdu za svobodu jako projev nesouhlasu s vládními nařízeními, projev úcty obětem covidu-19 a projev úcty obětem vládních restrikcí. "Záměrem této akce je ukázat, že v tom nejste sami. Dodejme si navzájem odvahu a naději. I s úsměvem a poklidnou atmosférou si jde předat informace, které se zakládají na faktech a nejsou ovlivněny dezinformacemi, která nám zprostředkovávají média," vysvětlili důvody společné Jízdy za svobodou.

"Moc děkujeme všem, co sebrali odvahu a vyjeli s námi. Lidé v ulicích mávali a usmívali se. Řidiči protijedoucích aut zdravili a troubili. Každá jízda je lepší a lepší, získává na pozornosti a atmosféra roste. Děkujeme a těšíme se na příští týden. Zvládneme to spolu a lidsky," uvedli organizátoři po sobotní Jízdě za svobodu, která se konkrétně týkala nesouhlasu s podmínkami návratu dětí do škol. "Pomozte dětem vrátit se do lavic za normálních podmínek. Do školy bez roušek, testování a očkování proti covidu," to bylo motto sobotní akce.