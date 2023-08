Trutnovský azylový dům pro ženy, matky a otce s dětmi Most k životu pořádal ve čtvrtek ve svém areálu v Šikmé ulici slavnost Otevřená zahrada s hudebními a divadelními vystoupeními. Do azylového domu se přijel podívat i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který byl ve čtvrtek na návštěvě Královéhradeckého kraje.

Na slavnost do trutnovského azylového domu přijel i ministr Válek | Foto: Miloš Šálek

Ministr navštívil také nemocnice v Trutnově a Náchodě, Domov svatého Josefa v Žirči pečující o nemocné roztroušenou sklerózou a hejtmanství v Hradci Králové. "Stálo to za to! Výjezdy do regionů jsou zásadní součástí mé práce jako ministra zdravotnictví, protože dostávám podněty přímo z místa a mohu je buď obratem řešit, nebo dát instrukce pracovníkům Ministerstva zdravotnictví, aby věc řešili přímo s vedením nemocnic v regionech. Cesta po Královéhradeckém kraji byla v tomto směru velmi přínosná, stejně jako jednání s hejtmanem Martinem Červíčkem. Odjíždím s řadou podnětů a skvělých dojmů," uvedl ke čtvrteční návštěvě Královéhradeckého kraje Vlastimil Válek.

S vedením obou nemocnic a primáři jednotlivých oddělení ministr řešil zejména dostupnost zdravotní péče, onkologickou péči, kyberbezpečnost nemocnic, výzvy, kterým nemocnice čelí a plány, které mají. V Domově sv. Josefa v Žirči se zúčastnil prohlídky lůžkového zařízení a přilehlého areálu. Po důkladné diskusi s vedením domova ministr řešil možné cesty, jak zařízení systémově podporovat. V trutnovském azylovém domě byla tématem diskuse okamžitá krizová péče o osoby s duálními poruchami, dobrá praxe Centra duševního zdraví Trutnov a nedostatek odborné péče u osob ohrožených sociálním vyloučením.