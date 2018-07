FOTO: Na Trosky přišel Cyril s Metodějem

Gastronomie - Gastronomie Pomocníci v kuchyni 85 Kč

Pomocníci v kuchyni Pomocná síla do kuchyně. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 85 kč, mzda max. 100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ - mytí nádobí a úklid kuchyně a skladů, výpomoc kuchaři s přípravou zeleniny atd. , bez možnosti ubytování, příplatky za svátky, víkendy, provize z tržby., Předem domluvit tel. schůzku ( od 10.00 - 16.00 hod.)., Možnost i letní brigády do 31.8.2018.. Pracoviště: Hana řeřichová - hotel arnika, 543 72 Rudník u Vrchlabí. Informace: Kontakt, +420 731 231 016.