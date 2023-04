Zdá se, že letošní sezona v areálu trutnovského Bojiště bude ve velkém stylu. V plném proudu je rekonstrukce amfiteátru za bezmála 10 milionů korun. Vzniká tam nové hlediště, které nahradí staré lavice. Nové prostředí poprvé využijí v létě návštěvníci hudebních festivalů Obscene Extreme, Pod Parou a TrutnOFF Open Air. Naopak Artu Kus se v letošním roce konat nebude.

Organizátoři festivalů postupně oznamují, jaké hvězdy se v Trutnově o prázdninách představí. Při TrutnOFF Open Air, který se vrací po sedmi letech na Bojiště, to bude například legenda reggae Andrew Tosh. Jamajský zpěvák vystoupí poprvé v Česku. Vstupenky na festivaly se prodávají online. Jaké jsou aktuální ceny? Metalový Obscene Extreme stojí nyní 3300 korun, punkový Pod Parou 1400 korun a vícežánrový TrutnOFF 1700 korun.

Město Trutnov dočasně uzavřelo areál Bojiště do konce května z bezpečnostních důvodů kvůli probíhající rekonstrukci, kterou provádí vrchlabská firma B.C.M. company. Ta instaluje v hledišti, které nabídne 1256 míst k sezení, konstrukce laviček a pracuje na terénních úpravách. Město připravuje i další investice, na které využije prostředky z prodeje budovy takzvaného skleníku Pivovaru Trautenberk.

Oproti původnímu řešení řad sedadel do tvaru oblouku jsou řady laviček v rovině. Nové lavičky jsou z kovové konstrukce se sedáky a opěradly z impregnovaného sibiřského modřínu. Mezi řadami laviček vzniknou dva nové chodníky ze žulových kostek. Opravy se dále dočká plocha mezi pódiem a lavičkami, která bude z hutněného asfaltového recyklátu. Radnice investuje do úprav amfiteátru 9,6 milionu korun včetně DPH.

Další novinkou na Bojišti je prodej největší budovy areálu, takzvaného skleníku. Ten od města odkoupil za 3,2 miliony korun Pivovar Trautenberk. Objekt, který je v havarijním stavu a byl využíván jako vnitřní scéna, plánuje proměnit v restauraci s venkovním posezením. Prodej odsouhlasili v prosinci trutnovští zastupitelé. „Smlouva na odkup byla podepsaná ze strany města Trutnova i Pivovaru Trautenberk letos v únoru. Peníze za prodej budovy skleníku a okolních pozemků podle smlouvy jsou již na účtu města,“ potvrdila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Loni v létě koupil pivovar od soukromého majitele přiléhající motorest u vstupu do areálu a umístil před něj mobilní prodejnu svých produktů. V pronájmu bude mít parkovací plochy uvnitř areálu. Na Bojišti plánuje investovat desítky milionů korun. Nové gastro provozy i s prodejním drive-in okénkem vydávajícím pivo Trautenberk chce otevřít v létě či na podzim 2024.

„Skleník je krásná budova, která investora zaujala na první pohled. Bylo by smutné nechat chátrat tak pěknou stavbu, nehledě na to, že dává větší smysl zrekonstruovat motorest společně s přiléhající stavbou, a nikoliv po částech. Kdybychom se pustili pouze do motorestu, stále bychom měli za zády tento pěkný, prázdný, chátrající objekt, a tak jsme to uchopili trochu velkolepě hned na počátku. Věříme, že to bude mít veliký přínos pro celý areál Bojiště,“ objasnila záměry nového investora ředitelka Pivovaru Trautenberk Dagmar Budová.

Společně s budovou skleníku získala akciová společnost Pivovar Trautenberk přilehlou bývalou zahrádku k restauraci, jejíž součástí je objekt čistírny odpadních vod. V nájmu bude mít od města chodník a sousedící kousek zeleně a prostor před bývalým motorestem, kde v této chvíli stojí mobilní prodejna pivovaru.

Peníze, získané z prodeje chátrající budovy, město využije na další investice v areálu. „Slíbili jsme, že prostředky, které za budovu skleníku získáme, necháme v areálu Bojiště. Chceme ho rozvíjet. Do letošního rozpočtu jsme proto přidali opravu schodů a přístupové komunikace nad nimi. Předpokládali jsme, že tuto akci budeme realizovat až na podzim, ale vypadá to, že ji zvládneme ještě před zahájením sezony,“ uvedl starosta Trutnova Michal Rosa.

LETOŠNÍ FESTIVALY V TRUTNOVĚ NA BOJIŠTI

Obscene Extreme, 5. - 9. července (aktuální cena vstupenky 3300 Kč)

Pod Parou, 27. - 29. července (aktuální cena vstupenky 1400 Kč)

TrutnOFF Open Air Festival, 17. - 20. srpna (aktuální cena vstupenky 1700 Kč)

