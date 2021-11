Perličkové ozdoby z Poniklé na Semilsku bychom zřejmě našli v krabicích na půdě každé babičky. Oblíbené vánoční dekorace vyrobené z ručně foukaných korálků si z dětství pamatuje každý. Jejich sláva dosáhla tak daleko, že byly před rokem zapsány na seznam kulturních památek UNESCO. Že jejich popularita neupadá ani dnes, dokazuje návštěvnost vernisáže výstavy v jičínském Regionálním muzeu a galerii.

V domácnosti je měl v minulosti snad každý, nedávno se perličkové ozdoby z Poniklé na Semilsku dostaly dokonce na seznam UNESCO. V jičínském muzeu budou vystaveny do 9. ledna. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

"Je to krása. Myslím, že jsme krabici takových kdysi vyhodili. A koukám, že jsme se zbavili pokladu," podivila se jedna z návštěvnic muzea při pohledu na ceny v prodejní vitríně. Pestrobarevnou třpytící se výstavu umožnila firma Rautis, která tradici ruční výroby ozdob v Poniklé udržuje do dnešních dní. Ryze vánoční výstavu mohou zájemci v jičínském muzeu navštívit až do 9. ledna.