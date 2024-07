Západní předměstí Hradce včera večer bojovalo s velkou vodou. Státovka I/35 na křížení s dálnicí D11 se po večerním lijáku, kdy napršelo téměř desetina celoročního normálu, ocitla pod vodou, zatopené byly i některé vilové čtvrti. Divoká Orlice v Orlických horách krátce zahrozila i třetím stupněm povodňové aktivity. Máte fotky nebo vlastní zážitky s bojem s včerejší velkou vodou, o které byste se chtěli podělit? Napište do komentářů na facebooku.

Voda opětovně zkomplikovala dopravu mezi Hradcem Králové a sousedními Všestary. Silnice I/35 pod dálnicí D11 zůstala po přívalovém dešti zatopena. V Orlickém Záhoří dosáhla řeka Divoká Orlice následkem vydatných dešťů 3. stupeň povodňové aktivity.

Máte fotky nebo vlastní zážitky s bojem s včerejší velkou vodou, o které byste se chtěli podělit? Napište do komentářů pod tímto článkem na facebooku.

Hodně večer pršelo právě u Hradce Králové. Ve Svobodných Dvorech spadlo během dvou hodin 42 milimetrů srážek, což je bezmála desetina celoročního normálu. "Lilo strašně," hlásil korespondent Deníku.

Vůbec nejvíc pak v Orlických horách. Ve Zdobnici 58 milimetrů za celý den, naprostá většina z toho až večer během jediné hodiny. Divoká Orlice v Orlickém Záhoří od včerejšího rána: close info Zdroj: Povodí Labe zoom_in Divoká Orlice v Orlickém Záhoří

Divoká Orlice však opadla stejně rychle, jako před půlnocí krátce vyšplhala na třetí stupeň povodňové aktivity. Hodně však pršelo i jinde - přehled ZDE.

"Páteční přívalový déšť měl podobný průběh jako ve středu. Po 18. hodině začaly na královéhradecku vydatné deště, jejichž následky zaměstnaly profesionální i dobrovolné hasiče. Mezi 18. hodinou a 7. hodinou ranní vyjížděli hasiči v celém Královéhradeckém kraji k 85 událostem," uvedli hradečtí profesionální záchranáři v tiskové zprávě.

Jednalo se hlavně o čerpání vody, v menším měřítku poté pády stromů na komunikace.

"V městské části Hradec Králové - Plotiště došlo k opětovnému vylití potoka Melounka, následkem čehož byly zaplaveny rodinné domy. Nejvíce byla postižena ulice Předměřická, U Dřevony a Petra Jilemnického. Hasiči prováděli čerpání vody ze zasažených prostor, ulic a zahrad. Na ohrožených místech jsme stavěli protipovodňové hráze z pytlů naplněných pískem," dodali.

Dnešek by měl být klidnější co se týče bouřek, meteorologové však vydali výstrahu před silným deštěm, nejvíc se týká severojižního pásu prostředkem Česka, tedy včetně celých východních Čech. Měl by přijít večer. Více ZDE.

Mohlo by vás také zaujmout: Letní noc venku? Nevynechejte NLC, Mléčnou dráhu a Perseidy, radí astrofotograf