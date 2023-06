Jejich revírem je dálnice. Jejich tempo je vražedné. Slogan z německého televizního seriálu Kobra 11 pasuje výstižně k polským silničářům, kteří budují dálnici k hranici s Českem na přechod Lubawka/Královec.

Stavba dálničního úseku Kamienna Góra - Lubawka | Video: GDDKiA

Stavba na polské straně v posledních týdnech opět výrazně pokročila. Ve druhé polovině letošního roku bude mít polské ředitelství silnic a dálnic dokončený 15,3 kilometru dlouhý úsek Kamienna Góra - Lubawka, kde se má napojit na budoucí českou dálnici D11.

V květnu příštího roku má být hotový poslední úsek Bolków - Kamienna Góra. Na něm Poláci budují v krajině tunel, který bude dlouhý 2,3 kilometru a stane se nejdelším v Polsku. V roce 2024 tak bude u našich severních sousedů zkompletovaná autostráda, která povede od českých hranic přes celé Polsko až k Baltskému moři.

České Ředitelství silnic a dálnic bude v létě vybírat firmu, která postaví dálnici z Trutnova-Stříteže do Královce za předpokládanou cenu 13 miliard korun. Termín pro podávání nabídek do tendru ŘSD opakovaně posunuje, momentálně ho prodloužilo do 18. července. Jedná se o největší zakázku na výstavbu dálnice, kterou kdy ŘSD vypsalo.

Zdroj: Youtube

Prodloužení termínu tendru si vyžádaly žádosti uchazečů o vysvětlení nebo změny a doplnění projektové dokumentace. "Lhůty pro podání nabídek se posunují s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s dotazy uchazečů," konstatoval mluvčí ŘSD Jan Studecký.

ŘSD vypsalo výběrové řízení na zhotovitele dálniční stavby 19. prosince 2022. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 17. březen 2023. Kvůli opakovaným dotazům uchazečů byl ale termín opakovaně prodloužen.

Na trase dálnice z Trutnova do Královce začal archeologický výzkum, za který ŘSD zaplatí 363,8 milionu Kč bez DPH.