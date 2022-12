FOTO: Pomezky se rozjely za pětistovku. Malá Úpa odstartovala lyžařskou sezonu

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ski areál Malá Úpa zahájil v sobotu za mlhavého počasí zimní sezonu. Lyžaři a snowboardisté mohli využít 700 metrů dlouhý úsek sjezdovky Pomezky za pětistovku na den, děti do 6 let zdarma. Vlek bude v provozu také v neděli od 8.30 do 16.00. O víkendu se lyžuje také na Černé hoře na sjezdovce Anděl. Příští sobotu 10. prosince odstartuje sezonu Skiareál Špindlerův Mlýn.

V Malé Úpě v areálu Pomezky začala v sobotu lyžařská sezona. | Video: Jan Bartoš