Ten dorazil do Dvora Králové nad Labem před dvěma týdny z německého Hodenhagenu, kde před rokem proslul útokem na automobil ošetřovatelky. I proto se o něm mluví jako o obraceči aut.

"V Německu se rozhodli nepouštět ho do prostoru, kam mohou vjíždět i návštěvníci. My jsme přitom hledali druhého chovného samce," vysvětlil Kusiniho příjezd zoolog Jiří Hrubý ze Dvora Králové nad Labem. Kusini se ve Dvoře projevuje jako pohodové zvíře. "Již nedlouho po příjezdu začal bez problémů vycházet také do venkovního výběhu a skvěle spolupracuje s ošetřovateli," pochválil Kusiniho Hrubý.

Zoologové věří, že Kusiniho přítomnost podpoří chuť druhého dvorského samce Pamira k páření. V budoucnu se plánuje také spojení Kusiniho se samicemi.

Druhou novou tváří v jedenadvacetičlenné sestavě dvorských nosorožců je sedmiletý samec nosorožce dvourohého východního Embu. Ten přijel do Dvora Králové ze Zoo Chester v Anglii. "Byl trochu nervózní po dlouhé cestě, a tak jsme mu první den dopřáli absolutní klid," uvedl Jiří Hrubý.

Královédvorský safari park patří k nejúspěšnějším a největším chovatelům kriticky ohrožených nosorožců dvourohých na světě. Poslední chovný samec přitom do Dvora Králové přicestoval v roce 2008. "Nyní nastala doba přivézt novou krev a chov oživit," řekl dvorský zoolog.

Ve výbězích safari parku žije nyní 15 nosorožců černých neboli dvourohých a 6 nosorožců bílých.