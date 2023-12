FOTO: Skauti přivezli Betlémské světlo, rozdávat se bude v kostele a na náměstí

Skauti ze střediska Hraničář přivezli v sobotu do Trutnova na vlakové nádraží Betlémské světlo. Lidé mají možnost přijít si pro plamínek Betlémského světla do kostela Narození Panny Marie v Trutnově v neděli 17. prosince od 10 do 10.20 hodin a poté od soboty 23. prosince od 9 hodin do neděle 24. prosince do 16 hodin.

Betlémské světlo přivezli v sobotu do Trutnova na vlakové nádraží skauti z místního střediska Hraničář. | Foto: Miloš Šálek