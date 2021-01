Většina z nich pochází z Krkonošského národního parku z prořezávek v okolí Pece pod Sněžkou a Horního Maršova a neprodaných zásob ve vánočním prodeji stromků. Ještě ve větší oblibě než vánoční smrčky mají dvorské slonice větve ovocných stromů a různých druhů vrb.

Podle zoologa Jiřího Hrubého, který se v Safari Parku Dvůr Králové stará o slonice, nejraději konzumují to, co je pro ně nejméně zdravé. "Jsou to granule, jablka, banány, melouny. Nejběžnější součástí krmení je seno, sláma, v letním období tráva, větve. Granule jim připravujeme podle svých receptů," vysvětluje Jiří Hrubý.

"Problém slonů v lidské péči je, že jsou obézní. Slon má strašně nízkou efektivitu trávicího systému. Pokud mu nabízíte bohaté krmení, tak si pořád bere. Slonice váží podle výzkumu skoro o čtvrtinu více než by vážily ve volné přírodě, kde nemají pořád přísun kvalitní potravy. Mohli bychom jim dát trávy tolik, kolik by dokázaly sežrat. Musíme ji ale míchat se slámou, aby vydatnost krmné dávky nebyla tak velká a nezpůsobili jsme zvířatům zdravotní problémy," přibližuje Hrubý.