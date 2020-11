Napečené bábovky, koláče, muffiny, míša řezy, koblihy, buchty, koláčky a růže. Tak vypadala podpora a poděkování zdravotníkům na covidových odděleních trutnovské nemocnice a v Domově pro seniory, do které se v Trutnově spontánně pustila Miluše Malá. Inspirovala se podobnou aktivitou v jiných městech.

Ženy z Trutnova vytvořily skupinu, která rozváží dobroty zdravotníkům a pečovatelkám. | Foto: Petr Bezděk

"Zaregistrovala jsem tuto iniciativu v Liberci, Jablonci a Náchodě, kde to běží ve velkém. Zaujalo mě to a zjišťovala jsem, jestli se něco podobného nedělá v Trutnově. Tak jsem se do toho pustila,“ vysvětluje hlavní iniciátorka.