/FOTOGALERIE/ Na bezmála půlroční úplnou uzavírku se musí připravit řidiči na silnici první třídy ve směru z Trutnova na hranice s Polskem. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začne od pondělí 17. května opravovat vozovku ve Zlaté Olešnici a dva propustky a most u pošty v Bernarticích.

ŘSD začne 17. května s opravou silnice první třídy a mostů ve Zlaté Olešnici a Bernarticích. Do poloviny října se musí řidiči připravit na úplnou uzavírku. | Foto: Miloš Šálek

Úplná uzavírka ve Zlaté Olešnici potrvá do 17. října, na ni ještě naváže částečná uzavírka do 14. listopadu. V Bernarticích je naplánovaná úplná uzavírka kvůli opravě mostu od 31. května do 5. září. Rekonstrukce souvisí s blížící se dostavbou polské dálnice, po které v roce 2023 čeká silnici přes Bernartice a Zlatou Olešnici obrovský nápor.