/FOTO/ Šest desítek zemědělců z Trutnovska vyrazilo ve čtvrtek 7. března na demonstraci do Prahy. Traktory nechali doma, do hlavního města zamířili autobusem nebo po vlastní ose.

Zemědělci z Trutnovska vyrazili na protestní akci do Prahy. | Foto: Petr Martinec

„Je smutné, že ministři říkají, že se nenechají vydírat tím, že traktory budou jezdit po Praze. To není žádné vydírání. Zemědělství je fakt na kolenou, a když s tím nebudou nic dělat, dopadne to špatně,“ zdůraznil předseda Okresní agrární komory Trutnov Petr Martinec. „Venku je jaro, potřebujeme dělat na polích. Ale jde nám o kejhák, o život, a proto musíme ukázat sílu. Myslím, že to nebude jediná akce, další termín je 21. března,“ dodal Martinec.

Zatímco před dvěma týdny zemědělci protestovali proti evropské zemědělské politice, nyní byla namířena proti české vládě.

Musíme orat podle předpisu a evidovat každý kravinec, protestovali zemědělci

Zemědělci z celého Česka protestní jízdou Prahou a demonstrací před Strakovou akademií chtěli vyjádřit nesouhlas s dosavadními kroky vlády a prosadit své požadavky. Vláda podle zástupců Agrární komory a Zemědělského svazu nehájí zájmy českých zemědělců. Ministři dali najevo, že jsou připraveni dál jednat, nátlaku a vydírání ale nebudou ustupovat. Podle odhadu Agrární komory se protestu účastnilo přes 700 traktorů a dalších strojů a kolem 3500 lidí. Protest zkomplikoval dopravu ráno na příjezdech do Prahy, přes den se tvořily kolony zejména na trase traktorů kolem úřadu vlády a Letné. Policisté ráno zadrželi před vládou řidiče, který složil na silnici a tramvajové koleje hromadu hnoje.

Kupujte české výrobky a buďte patrioti, vyzývá farmář z Trutnovska

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) zdůraznil, že vážnosti situace v zemědělství si je vědoma celá vláda. I s ohledem na současný stav veřejných financí ale není možné vyhovět všem požadavkům. Kritizoval incident s hnojem před úřadem vlády i podle něj porušení slibu, že zemědělský protest nebude blokovat MHD. Svým členům podle něj Agrární komora a Zemědělský svaz také nepředávají úplné informace, proti čemuž se organizace následně ohradily. Výborný zopakoval, že je se zemědělci připraven dál jednat, na ultimáta ale přistupovat nebude, uvedl.

Farmáři poprvé protestovali před dvěma týdny v regionech. Ti z Trutnovska vyrazili traktory z Trutnova na českou-polskou hranici Královec/Lubawka.