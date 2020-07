Obyvatelé již zaregistrovali stavební činnost na Svatojanském náměstí a v blízkosti obchodního domu Máj kvůli výměně horkovodu. Od pondělí je uzavřené malé parkoviště vedle autobusového nádraží. Řidiči ho nebudou moct využívat až do května příštího roku a musí využít jiné parkovací plochy v centru města.

Je to kvůli vytvoření stavebního zázemí a mezideponie stavebního materiálu pro rekonstrukci pěší zóny v centru města v Horské ulici, která začala zkraje července. „Hledali jsme plochu, která nebude daleko od pěší zóny a zároveň bude přístupná větší stavební technice. Bohužel jsme dočasně museli obětovat parkoviště vedle cyklověže, jelikož jde o ideální místo v centru města,“ vysvětlil Miroslav Franc, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov.

Vjezd na parkoviště bude pro stavební techniku umožněn přes chodník u autobusového nádraží. „Samozřejmě kvůli uzavření přijdeme o několik parkovacích míst, nicméně i přesto je v centru města řada dalších možností, kde mohou řidiči vozidla zaparkovat. Kromě parkoviště vedle soudu je k dispozici parkoviště za pivovarem, garáže pod Uffem nebo loni vybudované parkoviště vedle areálu Střediska volného času,“ uvedl starosta Trutnova Ivan Adamec.

Rekonstrukce pěší zóny je rozdělena do dvou fází. Do první etapy spadá úsek od Krakonošova náměstí po Svatojanské náměstí. Druhá etapa bude postupovat směrem od Svatojanského náměstí podél obchodního domu Máj k náměstí Republiky. Hotovo by mělo být do konce června 2021.

Výraznou změnou se stane zakomponování stromů, které budou vysazené již pod spodní částí Krakonošova náměstí. Celkově se jich nově objeví na trutnovské pěší zóně 24.

Pěší zóna v Horské ulici v historickém jádru města získá nový povrch ze žulových kamenů. Nová žulová dlažba bude mít vrchní stranu (po které se chodí) broušenou. Ostatní strany budou mít stejnou podobu jako nyní. Povrch bude proto podstatně rovnější a příjemnější na chůzi. Na pěší zóně dojde k vytyčení zón pro chodce a zásobování. Nové budou žulové obrubníky, veřejné osvětlení, lavičky, odpadkové koše.

Velkou změnou projde Svatojanské náměstí, kde bude symbolicky obnoven vodní náhon. Povede za sousoším Jana Nepomuckého po kraj Svatojanského náměstí směrem k pivovaru, se stále tekoucí vodou. Bude připomínat historii tohoto místa. Barokní sousoší Jana Nepomuckého z roku 1728, umístěné naproti poště, se posune blíž do pěší zóny.

Na přestavbu pěší zóny vypsalo druhé největší město Královéhradeckého kraje v listopadu 2017 architektonickou soutěž, kterou ve spolupráci s Českou komorou architektů připravovalo od roku 2016. Ze třinácti návrhů vyhrál projekt od architektů Martina Hájka, Václava Hájka a Lukáše Kemra.