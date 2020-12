"Přes zimu bude provoz veden bez omezení oběma směry. Na jaře by se poté po mostě mělo jezdit kyvadlově, abychom mohli rekonstrukci kompletně dokončit. Během jarních měsíců proběhne rozebírání provizorního mostu, který řidiči po dobu rekonstrukce využívali," uvedla Korenčiková.

O provedení kompletní rekonstrukce mostního objektu ŘSD rozhodlo kvůli špatnému stavebně-technickému stavu, což potvrdil diagnostický průzkum. Rekonstrukce se provádí formou opravy vodorovné nosné konstrukce s obnovou spodní stavby mostu.

ŘSD opravuje rovněž most v Pilníkově na silnici první třídy mezi Trutnovem a Jičínem. Mostní konstrukce v Pilníkově se nacházela ve špatném stavebně-technickém stavu, proto ji ŘSD zbouralo. Součástí budování nového mostu je komplikovaná realizace přeložek inženýrských sítí. Rekonstrukci v Pilníkově za 12,995 milionu korun provádí ŘSD ve dvou etapách. V každé z etap opraví jednu polovinu mostu.

V první etapě došlo k bourání a výstavbě levé poloviny mostu ve směru Trutnov - Jičín. Nyní tak řidiči projíždí po opravené části mostu a pracovníci pokračují na rekonstrukci druhé poloviny. "Rekonstrukce mostu v Pilníkově je jednou z oprav, které nám přecházejí do příštího roku. Akci plánujeme dokončit do konce května. Kyvadlovou dopravu zde zachováme do plánovaného dokončení opravy," řekla Kristýna Korenčiková z krajské Správy ŘSD v Hradci Králové.