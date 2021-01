Zdroj: DeníkNavzdory vydatnému sněžení pokračuje v plném proudu výstavba letního koupaliště v Hostinném. Vzniká na místě bývalého areálu, kam lidé kdysi chodili plavat, naposledy ale v roce 2003. Město ho chce využívat i pro společenské akce. První koupaliště vzniklo v Hostinném už na konci 19. století, letos se obyvatelé dočkají otevření nově přestavěného areálu. "V letošním roce chceme zahájit koupací sezonu. Definitivní dokončení areálu má proběhnout do konce prvního pololetí," řekla starostka Dagmar Sahánková. Okamžitá kapacita areálu bude 335 osob, maximální denní návštěvnost 502 osob. Vznikne 27 nových parkovacích míst - 24 přímo před vstupem na koupaliště, naproti budou tři místa pro invalidy. Návštěvníci můžou využívat velké parkoviště u kostela.

To hlavní už je hotové. Bazény jsou na svých místech, stejně tak trojskluzavka. Ve wellness bazénu figurují rekreační lůžka. Na jaře proběhne montáž vířivek a atrakcí. Stavební firma Genext Hradec Králové, která v Hostinném staví rekreační volnočasový areál, chce mít podle stavbyvedoucího Libora Kubíka do konce dubna stavbu připravenou pro zkušební provoz. To znamená, že se začne s provozem bazénové technologie, čištění vody. Otevření pro veřejnost přijde v dalších měsících.

Město bude provozovat koupaliště i kiosek



"Máme hotovou hrubou stavbu vstupního objektu, teď se bude dodělávat vnitřek, šatny, sociální zařízení a místnost pro správce. Příští týden se budou montovat okna. Věnujeme se inženýrským sítím. Přes zimu budeme také pracovat na vybudování parkovacích míst, terénním úpravám v areálu, chodníčkům a zpevněným plochám kolem bazénů," upřesnil Libor Kubík. "Postavený už je rovněž technologický objekt, montují se tam technologická zařízení," dodal.

Město bude provozovat koupaliště i kiosek, který bude otevřený ze dvou stran, aby se tam mohli občerstvit i lidé, kteří nepůjdou dovnitř areálu. "V nákladech na provoz areálu bychom se chtěli vejít do jednoho milionu korun za rok," uvedla starostka.

"Vybudování koupaliště byla dlouholetá priorita radnice. Chceme prostor využívat i k setkávání občanů. Koupaliště bylo v Hostinném více než sto let a lidem chybělo," připomněla Sahánková.

Cenu vstupného určí rada města



O ceně vstupného bude rozhodovat městská rada. "Budeme chtít, aby lidé mohli využívat i permanentní vstupenky. Máme zpracovaný průzkum o provozu a cenách koupališť v dosahu 100 kilometrů. Ten nám slouží jako důležitý zdroj informací, od toho se odpíchneme. Provozovatelé koupališť a měst se rádi podělili o zkušenosti z provozu. Bylo to kolegiální. Pro nás je takový průzkum užitečný i v tom, abychom se vyvarovali případných chyb," vysvětlila starostka.

Klíčovou roli při rozhodování o typu bazénů sehrály náklady. "Varianta nerezového bazénu byla příliš drahá. Obložení kachličkami nedoporučili provozovatelé bazénů v okolí. Uvažovali jsme také o biotopovém bazénu. Nakonec jsme vybrali variantu se železobetonovou konstrukcí a fólií s chemickým čištěním bazénů," objasnila.

Bazény byly vestavěny do prostoru prohlubně původního rozlehlého bazénu. "Hluboké těleso původního bazénu jsme zasypávali. Využila se obrovská jáma. Navozili jsme 8 tisíc kubíků zeminy," sdělil stavbyvedoucí Libor Kubík.

Hlavní bazén je velký 26x15 metrů, má tři plavecké dráhy a oddělenou rekreační část s trojskluzavkou, chrličemi vody, perličkami a masážními tryskami. Menší bazén pro děti se zábavnými prvky má rozměry 11x15 metrů. Vybetonované už je také brouzdaliště pro nejmenší. Dětský bazén a brouzdaliště jsou vyhřívané.

Rozsah koupaliště a všech zařízení je podle starostky adekvátní velikosti města jako je Hostinné a odpovídá jeho finančním možnostem. "Provozovat koupaliště s tak obrovským bazénem, jaký v Hostinném byl, by nebylo možné. Provozní náklady by byly příliš vysoké. Už před projektováním jsme se zabývali tím, aby koupaliště splňovalo parametry pro provoz v našem městě. Je to sice menší vodní plocha, ale lépe se vyhřívá," řekla.

V budoucnu i ledová plocha?

Město chce areál koupaliště po téměř dvaceti letech, kdy chátral, znovu oživit. Využívat ho chce pro akce v průběhu celého roku, podobně jako to bylo v minulosti. "Tehdy lidé nechodili na koupaliště jen za koupáním, ale i za společenským vyžitím. Chceme, aby se stalo znovu místem setkávání lidí. Do budoucna by tam mohla být i ledová plocha," naznačila Dagmar Sahánková. Do budoucna chystá Hostinné propojení koupaliště přes náhon s cyklostezkou.

Koupaliště v Hostinném má velmi dlouhou tradici. "Město mělo první gymnázium v okrese, byly tu i další školy. Vyvstala tak potřeba nejen duševního, ale i sportovního vyžití. Koupaliště vzniklo na popud Okrašlovacího spolku koncem 19. století," připomněl ředitel muzea v Hostinném a historik Tomáš Anděl. "Velkou slávu zažilo v 50., 60. a 70. letech, kdy se tam díky velkému prostoru konalo i mnoho společenských a kulturních akcí," dodal Tomáš Anděl.