Už 4. ročník akce poskytl den plný skvělé hudby, dobrého piva a jídla. Nechyběli ani pracovníci a klienti organizace Pferda, která poskytuje na Rychnovsku a Náchodsku sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním. A právě pro tuto organizaci, která mimo jiné provozuje oblíbenou Pekárnu Na Plechu, bylo určené dobrovolné vstupné.

Pivní festival v Pekle - 4. ročník. | Video: Irena Voříšková

S výrobky Pekárny Na Plechu se můžete setkat v pekárně v Kvasinách, či v tréninkových kavárnách Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou nebo v Náchodě.

„Za pořadatele si myslím, že se akce vydařila. Do Pekla zavítalo hodně lidí, všichni přispěli, užili si skvělou atmosféru hudbu a pivo. Peníze jdou na dobrou věc. Vybíraly se pro organizaci Pferda, která pomáhá postiženým se začleňováním do společnosti, “ uvedla organizátorka akce Martina Christophová z Bartoňovy útulny v Pekle.

Nakonec činil výtěžek akce 29 728 korun.

Pitný režim na festivalu zabezpečil Pivovar Cloc, Bakovský pivovar, Opočenský pivovar, Hostinec a pivovar u Hušků, Rodinný pivovar Rampušák, Bernard či Pivo Tři sestry.

O hudební zážitek se postaraly kapely Divokej Bill Revival, Benjaming´s Clan, Bez šance, Vivian a další.

„Přijeli jsme z Broumova, v této sestavě hrajeme asi čtyři roky. Hrálo se nám tady parádně, byl to nádherný festival, užili jsme si to. Za nás skvělý den,“ dodal zpěvák kapely Vivian. Ta se chystá do Nového Města nad Metují ještě v září na tradiční festival filmové komedie.

