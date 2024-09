35 společných let aneb To má váhu! Tato slova jsou v podtitulu tradiční výstavy Spolku podkrkonošských výtvarníků v Trutnově, které je od pondělí přístupná v přízemí Staré radnice. Podle zvyklostí nabízí umělecký pel-mel členů spolku od malování či kreslení, přes paličkování a dřevořezbu až k sochařství.

Expozice je přístupná denně kromě neděle, a to vždy od 9 do 17 hodin. Potrvá do 28. září.