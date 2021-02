Pec pod Sněžkou byla v sobotu vylidněná, to je v únoru v období jarních prázdnin naprosto nevídaný stav. Na procházky nebo výlety vyrazily jen malé skupinky lidí. Sjezdovky, plné sněhu, jsou prázdné.

Situaci výstižně charakterizoval Petr z Trutnova, který vyrazil na skialpinistickou túru na Liščí horu. "Lidí je naprosté minimum. Vypadá to, že tady nikdo není. To je fajn, ale z druhé strany to znamená velice složitou situaci pro místní provozovatele ubytování a stravování. Pro ně to musí být obrovsky těžká situace," řekl.