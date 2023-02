Primární odpovědnost za síť zdravotních služeb mají zdravotní pojišťovny. Starosta Trutnova Michal Rosa uvedl, že zdravotnictví není v gesci místních samospráv, přesto chce vedení města aktivně řešit kritickou situaci s nedostatkem praktických lékařů. „Chceme nabídnout prostor v městském objektu, abychom lékaře motivovali a přilákali do Trutnova," vysvětlil Rosa, proč město poskytne vlastní prostory.

Praktičtí lékaři jsou plně vytíženi

Praktičtí lékaři ve městě jsou vytíženi a nemají volné kapacity. Je to i případ Petra Volfa, který v loňském roce otevřel ordinaci v areálu trutnovské nemocnice. „Máme 1900 lidí a další není možné přijmout,“ potvrdil Deníku.

„Stát dlouhodobě podcenil tuto situaci. Navíc v Česku máme nejvyšší počet kontaktů pacienta s lékařem v Evropě. Nicméně současné ministerstvo, kraj i pojišťovny jsou si situace plně vědomi. Situace se řeší navýšením peněz pro rezidenční místa pro absolventy lékařských fakult v ordinacích akreditovaných praktických lékařů a dotačním programem pro studenty," uvedla Hynková. Město Trutnov postaví na vlastní náklady ordinaci praktického lékaře.

V bývalé prodejně, která se nyní využívá jako sklad, chce město postavit hned dvě ordinace. „Chceme je připravit tak, aby nový lékař, který do města přijde a nemá svoje prostory, měl možnost, kde by si mohl otevřít svoji ordinaci," objasnil starosta Rosa a zdůraznil, že podobně motivují lékaře i jiná města. „A my si nemůžeme dovolit stát stranou a nechat to tak, že lékař přijde a se vším si poradí sám.“

Je to jeden z mála možných kroků, které město může udělat pro příchod praktického lékaře. Snahu radnice o řešení situace ocenil i ředitel Oblastní nemocnice Trutnov Miroslav Procházka. „Vedení města je aktivní, je jednoznačně dobře, že opraví vlastní prostory a nabídne je zájemci o působení v Trutnově.“

Podle něj je právě nyní ta správná doba situaci řešit, i když se mohlo začít dříve. Počet osob, které nemají svého registrovaného lékaře, v regionu narůstá. „Pořád je ale lepší zabývat se problémem teď než za několik let. Úspěchem bude, když se situace nebude zhoršovat," dodal Procházka.

Rovněž šéfka okresního sdružení praktických lékařů vnímá tuto aktivitu velmi pozitivně. „Problém vznikl v minulosti a nyní vyplaval na povrch, byla to je otázka času. Řešením ale není jednorázová dotace pro praktika z jiné oblasti, který zde setrvá jen dočasně. Řešením je výchova mladých lékařů, kteří se v našem oboru budou cítit sebevědomě a budou náležitě ohodnoceni," řekla Tamara Hynková.

Letos proběhne rekonstrukce

Původní představou města bylo připravit projektovou dokumentaci a se stavebními úpravami počkat, až se lékař najde. Nicméně situace se nezlepšuje, proto radnice provede letos rekonstrukci zhruba za 4 miliony korun.

„Byli bychom radši, pokud bychom mohli nabídnout prostor v Horním Starém Městě nebo Poříčí, kde je nedostatek lékařů větší, ale tam nedisponujeme vlastním prostorem," dodal Rosa.

Město s jednou lékařkou jedná a je také v úzkém kontaktu s nemocnicí, se kterou připravuje společnou kampaň na oslovení lékařů.

Tisíce lidí nemají svého lékaře

V Trutnově jsou bez praktického lékaře 3 až 4 tisíce lidí. Co mají dělat, pokud mají zdravotní problémy? „Akutní případy ošetří kdekoliv v ordinaci praktického lékaře, nové pacienty přijímají ordinace v Jaroměři či Hradci Králové. Je to sice daleko, ale lepší než nic. V budoucnu se situace určitě zlepší,“ odpověděla předsedkyně Sdružení praktických lékařů Trutnovska Tamara Hynková.

Ředitel Oblastní nemocnice Trutnov Miroslav Procházka připomněl, že za zajištění praktického lékaře odpovídá pojišťovna, která má zařídit pro svého pojištěnce adekvátní péči. Podle vyhlášky musí být v dosahu 60 minut. To znamená, že lidem z Trutnova může zajistit lékaře v Hradci Králové, čímž vyhlášku splní, byť to není ideální.

Nedostatek praktických lékařů dopadl i na nemocnici, po které lidé chtěli suplovat výkony praktického lékaře. „Nejedná se jen o vlastní ošetření, která částečně supluje naše interna, která je více zatížená, ale jsou tam i výkony, které nejsme schopni dělat vůči pojišťovnám, jako to jsou preventivní prohlídky, předepisování pomůcek a další činnosti, které vykonává praktický lékař. Například předoperační vyšetření se dělají ve spolupráci s praktickými lékaři. Pokud ten není, je to významná komplikace v celém systému. Jednoznačně z naší strany je zájem, aby všichni občané v regionu měli svého praktického lékaře a byla jim poskytována přednemocniční péče," popsal situaci ředitel trutnovské nemocnice.

V jejím areálu otevřel v loňském roce ordinaci praktický lékař a několik měsíců po otevření už má v péči bezmála dva tisíce lidí. „Není to úplná výjimka, že by byla ordinace praktického lékaře přímo v areálu, v některých nemocnicích to je. Má to synergický efekt. Naproti má lékárnu, kousek vedle rentgen. Pozitivní efekt to má i pro nás jako pro nemocnici. Je to jako by byla poliklinika vedle nemocnice. Pro obě strany je to výhodné," uvedl Procházka.

Problematickou situací s nedostatkem praktických lékařů se zabývá rovněž Královéhradecký kraj. Radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink uvedl, že jedná se zdravotními pojišťovnami a apelujeme na zajištění dostupnosti péče pro všechny obyvatele regionu. „Také opakovaně vyhlašujeme náborová stipendia pro absolventy lékařských fakult. Věnujeme se také navyšování počtu školitelů, kteří se zapojují do přípravy mladých lékařů,“ vyzdvihl aktivity kraje Fink.

POČTY PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V TRUTNOVĚ A OKRESE TRUTNOV

Okres Trutnov, praktické lékařství pro dospělé:

Počet poskytovatelů zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro dospělé: 49

Počet míst poskytování zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro dospělé: 57



Město Trutnov, praktické lékařství pro dospělé:

Počet poskytovatelů zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro dospělé: 12

Počet míst poskytování zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro dospělé: 12



Okres Trutnov, praktické lékařství pro děti a dorost:

Počet poskytovatelů zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost: 26

Počet míst poskytování zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost: 31



Město Trutnov, praktické lékařství pro děti a dorost:

Počet poskytovatelů zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost: 6

Počet míst poskytování zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost: 6



Poznámka: počet poskytovatelů automaticky neznamená počet sloužících praktických lékařů.



(Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje)