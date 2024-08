Pavel Cajthaml dnes 07:33

Osmým podnikem pokračoval o víkendu motokrosový Batti MX cup. Soupeřilo se v deseti kategoriích, a to na tradičním místě v Trutnově Za Vápenkou. Byl to už čtvrtý závod, který se na oblíbené trati letos jel. Pořadatelem byl zdejší Krkonošský Automoto Klub. Podívejte se do fotogalerie!