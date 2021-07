Bouřka rozmetala dva tábory u Nemojova. Hasiči se k dětem museli prořezat

/FOTOGALERIE/ U Nemojova na Královédvorsku rozprášila večerní silná bouřka dva dětské tábory. Děti z jednoho se dostaly s vedoucími do blízké hospody, do druhého tábora se museli hasiči doslova prořezat. Hasičské autobusy odvezly do skautského centra v Hostinném 51 dětí a 13 dospělých. Tři lehce zraněné děti skončily v péči zdravotnické záchranky.

Před týdnem podobným způsobem bouřka zasáhla dětský tábor u Vernéřovic na sousedním Náchodsku. Na stany postavené na hraně lesa udeřila silná bouřka s vydatným větrem a deštěm. Řádění živlů tábor doslova zpustošilo. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Kvůli popadaným stromům a drátům elektrického vedení byla rovněž uzavřena silnice mezi Nemojovem a Verdekem. "V obou táborech zasahovalo šest jednotek hasičů - tři profesionální a tři dobrovolné. Se zajištěním a průzkumem zasažených táborů nám velmi pomohli také kolegové od policie. Dětem vezeme ještě náhradní spacáky, promokly až na kost," uvedla krátce po půlnoci mluvčí hradeckých krajských hasičů Martina Götzová. Právě z Trutnovska měli hasiči večer hlášeno nejvíc problémů. V samotném Trutnově pršelo málo, jiná situace ale byla právě na Královédvorsku. Tady a na Jičínsku spadlo během jedné hodiny přes 30 milimetrů srážek. To je množství, jaké obvykle naprší za necelý měsíc. Nejvíc podle meteorologů naměřila stanice v samotném Jičíně - mezi 21. a 22. hodinou zde napršelo 38,8 milimetrů srážek. Řeky Cidlina a Bystřice poté rychle vystoupaly na 1. stupeň povodňové aktivity. Naopak na východě území východních Čech nepršelo večer skoro vůbec. V hradeckém kraji se 10 tisíc domácností ocitlo bez proudu, ale situace se rychle zlepšuje. "Vzhledem k nočním silným bouřkám jsme zaznamenali na východě Čech k 6. hodině ranní v Královéhradeckém kraji 16 poruch na vedení vysokého napětí - na Hradecku, Rychnovsku, Náchodsku, Trutnovsku… v Pardubickém kraji byl ale klid, bez závažnějších poruch," uvedla mluvčí východočeských energetiků Šárka Lapáčková Beránková. Podobným způsobem odnesly minulý týden jinou bouřku dva tábory na Náchodsku a Rychnovsku: FOTO: Bouřka za tři minuty zpustošila tábor, evakuovaní našli azyl ve škole Přečíst článek › Počet výjezdů hasičů v celém hradeckém kraji v devět hodin večer už překročil stovku. Všude byly popadané stromy, výpadky elektřiny, vytopené sklepy… Ve fotogalerii přinášíme výběr fotografií od našich čtenářů z východních Čech ze včerejších bouřek. Další fotky a videa najdete na facebookových stránkách Krkonošského deníku. Vedle Jičína nejvíc napršelo ve Vrchlabí - 45 milimetrů. "V dalších dnech čekáme zklidnění situace, i když bouřek se nadobro nezbavíme," uvedli meteorologové.