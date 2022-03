FOTOSTORY: Situace v táboře ukrajinských uprchlíků očima vrchlabského fotografa

Zrůdná ruská agrese vyhnala ukrajinské rodiny z domovů. Utíkají pryč před děsivou válkou. První zastávkou jsou hranice, kde čekají na transport do Česka či jiných zemí. To byl také případ rodičů Sergeje Karadži, který žije ve Vrchlabí 25 let a je už občanem Česka.

Situace v uprchlickém táboře v polském městě Przemyśl u hranic s Ukrajinou, kudy se denně valí stovky lidí utíkajících před válkou. | Foto: Anton Martinec

Majitel podkrkonošské sítě pizzerií Calabria vyrazil pro šestasedmdesátiletou maminku a stejně starého tatínka do polského přihraničního města Przemyśl. Před válkou uprchli z města Cherkasy, které leží na střední Ukrajině zhruba 200 kilometrů od Kyjeva na řece Dněpr. Vrchlabí pošle ukrajinskému velvyslanectví milion korun, zřídilo zvláštní fond Se Sergejem Karadžou vyrazil k hranicím okupované země jeho kolega Anton Martinec, který s Deníkem spolupracuje především jako fotograf prvoligových hokejových zápasů ve Vrchlabí. Ten zdokumentoval situaci v uprchlickém táboře vybudovaném v obchodním domě Tesco, kam zamířili běženci z různých ukrajinských měst, které bombarduje ruská armáda. Viděl tam davy utíkající před válkou, vyděšené děti objímající plyšáky, maminky hledající pomoc, zoufalé stařenky. "Rodičů Sergeje, kteří měli přijet autobusem do uprchlického tábora v polském městě Przemyśl, jsme se během dvou hodin nedočkali, tak jsme pro ně jeli přímo na hranici ve vesnici Medyka. Tam jsme je hledali zhruba mezi 800 lidmi. Nakonec jsme se potkali a poté dorazili do Vrchlabí," sdělil po návratu Anton Martinec. Z okupovaného města utekly před tanky do Vrchlabí. Lékařka už má děti u sebe