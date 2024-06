Z každé zakoupené jízdenky během letních prázdnin daruje provozovatel Lanové dráhy Sněžka, kterým je město Pec pod Sněžkou, 5 korun na Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. V loňském roce tímto způsobem podpořila Lanová dráha Sněžka dětský hospic Dům pro Julii, v jehož prospěch získala 449 670 korun.

Podle front, které se před lanovkou tvoří, to nevypadá, že by vyšší cena návštěvníky odradila. Zájem rozhodně neklesá, výjezd lanovkou na nejvyšší českou horu pořád láká. „Ceny nejsou přehnané, ani pro mě jako důchodkyni. Chápu, že provoz a opravy něco stojí, dneska je to jako by to dělali ze zlata,“ mávla rukou seniorka Ladislava Dreslerová, která přijela do Krkonoš na týdenní pobyt z Loun se dvěma kamarádkami. Za cestu lanovkou z Pece pod Sněžkou na Sněžku a zpět zaplatila 620 korun. „Poprvé ve svém životě pojedu lanovkou na Sněžku, těším se na to. Jsem ráda, že jezdí až nahoru. Doufám, že hezké počasí vydrží,“ dodala.