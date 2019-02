Liberec/Turnov - Připravovaná fúze Krajské nemocnice Liberec a Panochovy nemocnice Turnov připraví podle odhadu o práci 40 až 50 lidí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ota Bartovský

„Propouštění se nedotkne tamních lékařů, sester, laborantů nebo ošetřovatelů. Nelze se ale vyhnout propouštění v oblasti technických a administrativních provozů, které budou začleněny z velké části pod provozy přímo v Krajské nemocnici Liberec," řekl generální ředitel liberecké nemocnice Luděk Nečesaný. Sloučení ročně ušetří na mzdách asi devět milionů korun. Celkově by měla fúze obou zdravotnických zařízení přinést roční úsporu kolem 15 milionů korun. Úsporná opatření se podle Nečesaného v žádném případě nedotknou provozu zdravotnických oddělení ani jejich personálu. Propouštět by se podle něj mělo v obslužných provozech, jako je prádelna, stravování, IT oddělení, mzdová účtárna či personální oddělení. Dalších úspor lze podle ředitele dosáhnout při společných nákupech materiálu včetně toho zdravotnického nebo léků pro obě nemocnice. Projekt fúze počítá s tím, že liberecká nemocnice bude pro turnovskou zajišťovat dodávky jídla a podobně liberecká prádelna zajistí veškeré praní prádla pro Turnov.

„Turnovská prádelna by v budoucnu vyžadovala poměrně rozsáhlé investice do vybavení a prádelna v liberecké nemocnici má stále ještě volnou kapacitu," vysvětlil technický ředitel liberecké nemocnice Jan Rais. Kapacita stravovacího provozu v turnovské nemocnici by v budoucnu podle něj měla zahájit přípravu jídel pro komerční sféru, třeba pro podniky v tamní průmyslové zóně.

Sloučení obou zdravotnických zařízení k 1. lednu 2014 musí ještě schválit zastupitelstva Liberce, Turnova a Libereckého kraje. Turnov bude o nemocnici hlasovat Pro případ, že by záměr podporu nezískal, připravil projektový tým i variantu možných úsporných opatření pro Panochovu nemocnici. „Pokud by se pouze realizovala některá námi navržená opatření a nedošlo od ledna příštího roku k fúzi obou zařízení, potom by se úspora mohla pohybovat okolo devíti milionů korun ročně, a s jistotou by nestačila na zajištění vyrovnaného hospodaření nemocnice," řekl Luděk Nečesaný. Turnov by v takovém případě musel zřejmě svou nemocnici dotovat pěti až deseti miliony korun ročně.