„Je to tady lepší než v Národním muzeu v Praze,“ uchvátila Galerie minerálů ve Dvoře Králové nad Labem rodinu Marešových z Nymburka, která přijela v sobotu na výlet. Čtyřčlenná rodina patřila mezi 101 návštěvníků, kteří v sobotu galerii navštívili. „Odjakživa se mi líbily kameny. Galerie je nádherná. Národní muzeum na ni nemá. Loni jsme se tam byli podívat na kameny, ale spoustu z nich jsme tam neviděli,“ řekl Michal Mareš. „Mě upoutala zkamenělá mamutí stolička a zkamenělé žraločí zuby. To bych tady nečekala. Jako dentální hygienistku mě to velmi upoutalo,“ dodala Klára Marešová.

„Zuby pocházejí z prehistorického žraloka megalodona, největšího, který žil, měl 10 až 15 metrů na délku. Jeho zuby jsme koupili před dvěma lety v Americe. Zub mamuta jsem sehnal z jedné staré sbírky. Její majitel zemřel a pořídil jsem ji od dědiců. Ve sbírce jsem našel i stoličku mamuta,“ popsal majitel Galerie minerálů Luboš Blaha, jak přišel ke vzácným exemplářům.

Vyučený elektrikář, který se věnuje velkoobchodu s drahými kameny a šperky, začal stavět Galerii minerálů v lednu 2020 a otevřel ji o rok a půl později. Postavil ji z vlastních peněz. V provozu je celoročně, od ledna do března je otevřená o víkendech.

„Lidé sem jezdí, protože vědí, že je tady výjimečné muzeum. Každý kámen je originál, to chce každý vidět. Spousta kamenů je historických. Máme tady šest tisíc exponátů. Budeme přidávat i další, na příští rok plánujeme svítící kameny,“ uvedl Luboš Blaha.

„Nám se tady líbí moc, protože dcera je milovník kamenů. Nejvíc mě zaujaly ametystové geody. Ty jsou skvělé. Je to tady nabíjecí. Kameny mě snad zajímají víc než zlato. Udělali jsme si pěkný výlet,“ hodnotila návštěvu Galerie minerálů Romana, která přijela do Dvora Králové od Nového Bydžova.

Zdroj: Deník/Jan Braun

Od otevření v červenci 2021 navštívilo Galerii minerálů přes dvacet tisíc lidí. „Těší mě zájem návštěvníků, takovou návštěvnost jsem rozhodně nečekal,“ přiznal Luboš Blaha, který sbírá drahé kameny z celého světa přes čtyřicet let. „Spíš jsem stavěl galerii pro svoje potěšení, aby kameny po mě nikdo nevyházel, když je celý život sbírám. Dlouhé roky jsem je měl schované v šuplících a skříních. Chtěl jsem je popsat a ukázat. Z toho, že zajímají veřejnost, mám radost. Galerie minerálů je pro mě splněným snem, celoživotnímu sbírání minerálů a drahých kamenů dala smysl,“ dodal.

Na léto připravuje pro dětské návštěvníky rýžování zlata na zahradě galerie. „Na recepci si půjčí zdarma originální kanadský talíř na rýžování, k tomu dostanou pinzetu a krabičku, za necelou stovku si koupí pytlík s koncentrátem písku, ve kterém budou české granáty a pyrit. To se nasype do talířů a rýžuje. Co si najdou a vyrýžují, to si můžou odnést domů,“ přiblížil majitel Galerie minerálů akci, která bude pravidelně probíhat v červnu, červenci a srpnu.