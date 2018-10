Gebauer se předvádí v Uffu. Víc jako voyeur, než sochař

Trutnov - Panely se spoustou fotografií, na kterých jsou ženy. To je hlavní část nové expozice v Galerii Uffo. Autorem snímků je jeden z nejuznávanějších českých sochařů Kurt Gebauer. Výstavu nazval příznačně - Ony.

Většinu záběrů pořídil na veřejných místech, v každodenní realitě. „Ženy, když stojí, dokáží dělat úžasné pózy. Třeba ty jejich zkřížené nohy, když čekají na tramvaj, nebo si prohlížejí obrazy v galerii… Každý to možná nevnímá, ale pro sochaře je to úžasný statický zážitek…,“ vysvětlil sedmasedmdesátiletý umělec.



Je sice známý především jako sochař, ale také kreslí, maluje a fotografuje. Měl už několik výstav, kde dominovaly jeho snímky. Záběry žen patří mezi ty nejznámější. „Nejsou naaranžované. Snažím se, aby ženy nevěděly, že je fotím,“ oznámil Kurt Gebauer.



Co když si ale některé jeho záliby všimnou? „Stává se to spíš výjimečně. Je příjemné, když se polichoceně usmějí. Jsou ale i takové, které se kouknou naštvaně. Možná si myslí, že jsem z nějakého bulváru,“ uvedl špičkový český sochař a vysokoškolský pedagog.



Snímky pak srovná na velkoformátové plachty a vystavuje. Návštěvníci si tak všímají nejen konkrétních snímků, ale i zvláštního celku, které tvoří. „Těší mě, že lidé nevnímají jen estetiku celku, ale zastavují se, sledují jednotlivé obrázky a situace, ukazují si je a komentují. Co lepšího si můžu přát?“ dodal Kurt Gebauer.



Expozici v Uffu doplnil několika plastikami. Přístupná je denně kromě neděle, a to až do 4. prosince.