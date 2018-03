Gymnázia se spojí a dostanou učebny

Prodavači potravinářského zboží Prodavač/ka maso, uzeniny, lahůdky - SEMILY. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jedná se o řeznictví Procházka (PMU CZ, a. s.), v prostorách Penny Marketu ve městě SEMILY. , , Pracovní náplň , • prodej masa , • příprava a prodej uzenin, lahůdek a pečiva , • manipulace se zbožím , , Požadujeme , • vyučení v oboru (prodavač nebo řezník) výhodou , • chuť do práce , • nezaučené zaučíme , , Nabízíme , • pracovní poměr na dobu neurčitou s pravidelně vyplácenou mzdou , • bonusy za plnění tržeb, zaměstnanecké nákupy, stravenky , • kreativní práci s lidmi s možností postupu , , V případě zájmu se v dopoledních hodinách zastavte přímo na prodejně, nebo svůj životopis zašlete na mzofova@prochazka.cz.. Pracoviště: Pmu cz, a.s., pracoviště semily, Tyršova, č.p. 610, 513 01 Semily. Informace: Michaela Zofová, +420 727 901 088.

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) ŘIDIČ SKUPINY B. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 33000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Vyžadujeme čistý bodový systém a čistý trestní rejstřík, , jedná se o fyzicky náročnou práci, , Nákupy se slevou v síti MO a C&C JIP, diety, , kontakt: telefonicky od 8.00 do 14.00 hod.,, e-mailem, osobně: adresa provozovny, PO-PÁ, od 8.00 do 14.00 hod.,. Pracoviště: Jip východočeská, a.s. provozovna jilemnice, Branská, č.p. 918, 514 01 Jilemnice. Informace: Janata, +420 724 142 379.