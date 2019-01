Dvůr Králové – Od vzniku gymnázia ve městě uplyne v září letošního roku 120 let. Významnou událost připomene nejen setkání absolventů, ale například i vydání výročního almanachu nebo výstava v městském muzeu.

GYMNÁZIUM NEZAHÁJILO ČINNOST v současné budově na náměstí Odboje (na snímku), první vyučování se uskutečnilo v prozatímních prostorách budovy v Havlíčkově ulici. | Foto: DENÍK/Bedřich Machek

Její začátek je naplánován dva týdny před oslavami. Návštěvníci se tu seznámí s historií a současností školy. Další doprovodnou akcí je slavnostní akademie žáků školy v Hankově domě.



Hlavní program bude mít tradiční schéma. Hosté si prohlédnou školu a instalované výstavy, následovat bude slavnostní shromáždění absolventů v sále Hankova domu a akci zakončí setkání absolventů podle tříd.



Škola akci připravuje už od loňského roku. Stále jí ale chybí to nejdůležitější, informace o počtu zúčastněných. Proto na webu gymnázia, www.gym–dk.cz, na speciální stránce věnované oslavě, žádají účastníky o registraci. „Účast na oslavách potvrdí zájemci vyplněním registračního formuláře a to buď pomocí internetu nebo klasicky, zasláním poštou,“ vysvětlil ředitel gymnázia Josef Bělina.



Registrace přinese samozřejmě absolventům výhody, mají zajištěn vstup do Hankova domu na páteční žákovskou akademii a na sobotní slavnostní společné setkání absolventů. Registrovaní účastníci rovněž při prezentaci obdrží výroční sborník věnovaný historii a současnosti školy. Almanach bude možno zakoupit i dodatečně přímo na oslavách.



Škola bude také zajišťovat prostory pro posezení tříd v královédvorských kulturních a restauračních zařízeních. „Abychom byli schopni celý program oslav organizačně zvládnout, stanovujeme termín pro zasílání přihlášek do konce srpna. Prosíme proto o jejich včasné zaslání.



Jsme si vědomi toho, že naše databáze adres absolventů školy není úplná a nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Prosíme proto, abyste se vzájemně v rámci své třídy informovali o konání tohoto setkání,“ sdělil ředitel gymnázia Josef Bělina.