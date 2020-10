"Opatření jsme udělali hned od úterý. Ani jsme nečekali, jestli to vláda vymyslí. Nařídili jsme, aby program při hudební výchově byl jiný, bez zpěvu a v rouškách," popisuje ředitel Gymnázia Trutnov Petr Skokan. "Měli jsme přímou zkušenost. Zpívání bez roušky během hudební výchovy bylo posouzeno jako rizikový kontakt s nakaženým pedagogem a 37 studentů a dva učitelé, jeho kolegové z kabinetu, museli do karantény. Zpěv jsem proto zrušil dřív, než tak učinila vláda," vysvětluje Skokan.

Podle něj jde o ukázkový případ, že opatření mají svoje opodstatnění. "Opatření mají svůj smysl, pokud chcete udržet chod školy. Pro mě je důležitější, aby škola mohla fungovat bez velkého počtu osob v karanténě, než aby mohli studenti momentálně zpívat v hodinách. Bez toho chvíli vydrží a můžou mít alternativní aktivity," tvrdí ředitel a pokračuje: "Dopad může být značný, přitom se jedná o jednoho člověka. Pokud by byl pozitivní někdo z tělocvikářů, kteří učí hodně skupin, dopad by byl ještě větší. Při tělocviku, stejně jako při hudební výchova, byli studenti bez roušek. Od pondělí se ale i toto mění."

Odložené oslavy 100. výročí školy



Epidemiologická situace razantně zasáhla do oslav 100. výročí trutnovského gymnázia. Chystaly se na říjen. Na příští rok se odkládají hlavní akce, společenský večer, velký den otevřených dveří i slavnostní koncert. "Nechceme se jich vzdát. Nerušíme je, ale odkládáme. Nemá ale smysl zvát lidi do školy v době, kdy se každý bojí někam přijít a platí řada omezení. Chceme, aby si lidé mohli výročí školy užít a vychutnat," říká Petr Skokan.

Vedení školy nicméně koncem října vydá almanach k velkému výročí a tento měsíc také hodlá uspořádat výstavu fotografií ze života školy od absolventů. "Na to se těšíme, to by mohlo být hodně zajímavé," doplňuje. "Mohli bychom spojit výstavu s možností komornější návštěvy školy, aby si alespoň lidé z blízkého regionu mohli almanach pořídit již nyní," uvažuje ředitel stoleté školy. Gymnázium bude také pokračovat v besedách s absolventy, nejbližší má být v listopadu.

Tři učebny jako volební místnosti

V budově gymnázia aktuálně patří hned tři učebny volebním místnostem. Zabírají prostor v přízemí. Jsou to volební okrsky s pořadovými čísly 22, 23, 24. Ve třech třídách gymnázia volí lidé z padesáti trutnovských ulic. Uklízečky je v pátek pečlivě vycídily a dezinfikovaly. V sobotu, jakmile volební komise sečtou hlasy voličů a opustí místnosti s volebními urnami, je čeká stejná šichta znovu, a poté ještě jednou v pondělí před nástupem studentů.

"Máme už s tím praxi, když dochází do tříd veřejnost, která v nich má například kurzy cizích jazyků," poukazuje ředitel Gymnázia Trutnov Petr Skokan. "Místnosti se uklidily, dezinfikovaly, připravily. Během voleb dbáme na častější dezinfikaci na chodbách a toaletách. Ve volebních místnostech si řeší dezinfikování prostor komise, jsou na to vybavené," dodává.