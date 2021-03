Starosta Úpice Petr Hron se věnoval od 13 let kulturistice, byl sedmý na mistrovství České republiky. V roce 2007 přešel k bench pressu. Při něm siláci zvedají těžké činky z lehu na rovné lavici. "Když jsem nastupoval do funkce starosty v říjnu 2018, tak jsem byl připravený na to, že závody omezím. Loni jsem chtěl absolvovat aspoň jedny, ale nevyšlo to nikde, tak snad si to letos vynahradím," doufá Petr Hron. Naposledy absolvoval v roce 2019 mistrovství ČR, na kterém získal titul, uzvedl 261 kilogramů a vytvořil nový národní rekord.

Cvičit se snaží chodit třikrát týdně. "Mám svoji soukromou posilovnu s kamarádem, kam chodím sám podle toho, jak situace dovolí. Cvičím zhruba hodinu, hodinu a půl. Posiluji celé tělo. Jsem tak zvyklý z doby, kdy jsem dělal kulturistiku," objasňuje.

Starosta přiznává, že když lidé ví a vidí, čemu se věnuje a jakou má figuru, tak to vzbuzuje větší respekt. "Nemám strach jít sám do sociálně vyloučených lokalit. Někdy je to ale spíš nevýhoda, spousta lidí se bojí říct pravdu a tu je potřeba slyšet a znát. Místo, aby řekli, že je průšvih, tak vás radši plácnou po ramenou," říká Petr Hron. Nepovažuje se za typ, který by se musel prát. "Radši to okecám," dodává.

Lesnická rodina

Petr Hřebačka je od 1. prosince starostou Janských Lázní. Nahradil Jiřího Hradeckého, který odešel do důchodu. Hřebačka dosud působil na radnici jako místostarosta. I po svém zvolení nadále pracuje jako hajný Krkonošského národního parku v revíru Janských Lázní. Této profese, která má hluboké rodinné kořeny, se vzdát nechce. Snaží se obě role skloubit.

"Jsem z lesnické rodiny, otec byl vedoucím lesní správy v Horním Maršově a bratr ředitelem Krkonošského národního parku. Lesnictví se věnuji třicet let a obor nechci opouštět," přibližuje Petr Hřebačka. Na radnici působí jako neuvolněný starosta. "Doufám, že najdu systém, který bude řešitelný, abych obojí zvládl. Zatím je to hektické. Nikdy jsem ale neměl ambice dělat starostu. Moje podmínka při jmenování do funkce starosty byla, že u práce, které se věnuji třicet let, zůstanu," vysvětluje.

Jako hajný má na starosti lokalitu Janských Lázní a Světlé hory, jeho lesnický úsek zahrnuje plochu 1000 hektarů. "Chodím hodně do terénu, ale je to spíš úředničina, spousta administrativy," říká Petr Hřebačka.

Zajímavé je, že i dva jeho kolegové z vedení města působí ve Správě KRNAP. Místostarosta Pavel Kout je vedoucím územního pracoviště, radní Josef Zilvar hajným pro oblast Černé hory.

Úřední hodiny od sedmi večer

Starosta malé obce Zdobín, která leží přímo na hranicích okresů Trutnov a Jičín, má nezvyklé úřední hodiny: v pondělí a středu od 19 do 20 hodin. Luděk Zívr přes den pracuje v 11 kilometrů vzdálených Hořicích. Ve firmě HSR hydraulika, která vyrábí těsnění pro hydraulická zařízení a zabývá se servisem válců, je vedoucím výroby. Starostu dělá 18 let.

"Je to kvůli tomu, že já, místostarosta i paní účetní chodíme do práce," vysvětluje pozdní večerní úřední hodiny. "Lidé si na to zvykli, máme to takto zavedené dvacet let. Mnohdy se stává, že zhasínám na úřadě v jedenáct večer," poukazuje na řeholi obecního starosty Luděk Zívr.

"Lidé ale ví, že jsem tu pro ně i v jiných dnech. Vědí, kde bydlím, mají na mě telefon. V úřadě jsem permanentně," dodává.

Ve firmě mu vychází vstříc, když je něco potřeba akutně vyřešit v obci. "Většinu schůzek si ale snažím domlouvat po pracovní době, když už v zaměstnání nejsem. Klíčové je, jestli najdete shodu se zaměstnavatelem, od toho se vše odvíjí. Na to jsem měl dosud štěstí," oceňuje přístup zaměstnavatele.

Aby vše stihl, musí se prokousat náročnou administrativou. "Oproti době, kdy jsem začínal dělat starostu v roce 2002, je to nesrovnatelné. Nárůst byrokracie je ukrutný," srovnáná. "Pro obce, které vedou lidi, co chodí normálně do práce, je to velká zátěž," říká podle svých zkušeností starosta Zdobína.