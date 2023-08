Hanička spěchala na svět. Narodila se na kruhovém objezdu

Maminka s tatínkem si v pátek 18. srpna mysleli, že to do Trutnova není daleko. Ale malá Hanička si to zřejmě nemyslela. Narodila se na kruhovém objezdu. O šťastné události informovala Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje na sociální síti Facebook.