„Zřízení městské policie je legislativně možné již od 1. října. Prakticky vedení města ale nepočítá se zřízením dříve než na zimní sezonu tak, aby se stihlo uspořádat řádné výběrové řízení, zařídit služebnu a sepsat potřebné směrnice,“ upřesnil starosta města Harrachov Jaroslav Čech.

Turisté a poplatky z jejich pobytu jsou vítanými příspěvky do obecních pokladen. Čím větší lákadla ale obec nabízí, tím se zvyšuje i počet drobných prohřešků. Rychlá jízda, stání vozidel v místech, kde brání ostatnímu provozu, vršící se odpadky. Takové problémy ve větších obcích řeší strážníci. „Městská policie u nás fungovala již v devadesátých letech. Pak došlo k jejímu zrušení pravděpodobně kvůli vysokým nákladům,“ přiblížil harrachovský starosta.

Harrachov doposud situaci řešil pomocí asistenta prevence kriminality a také ve spolupráci se státní policií. Ve městě se zhruba patnácti sty obyvateli dnes působí kromě poddimenzovaného oddělení státní policie ale jen jediný asistent kriminality. Jenže ten může třeba neposlušným řidičům jen domluvit nebo strčit za stěrač upozornění nebo na úřadě ohlásit černou skládku. Být strážníkem, mohl by rovnou sázet pokuty.

V horském resortu je potřeba řešit právě parkování, vandalismus, černé skládky, nedodržování předepsané rychlosti jízdy. A přestupků přibývá. Městská kasa v Harrachově dlouhá léta trpěla nedostatkem peněz, když se z ní hrnuly peníze na splátky dřívějších dluhů. „V roce 2020 se Harrachovu podařila zavést řada úsporných opatření a nových příjmů do pokladny města, a tak je obnovení policie v tuto chvíli možné,“ vysvětlila mluvčí zdejší radnice Hana Veselá.

Radnice zkoordinovala, případně navýšila a zároveň zvýhodnila, příjmy z parkovišť, znovu zavedla platbu poplatků za odpady, daří se také rozvíjet spolupráce se sponzory. Harrachovští strážníci budou sloužit takzvaně operativně. Tedy ne nepřetržitě. Třeba jako v podobně velkém Rychnově u Jablonce nad Nisou.

„Jde o nepravidelnou službu vykonávanou převážně přes den. Strážníky využíváme i o víkendech na masové akce,“ popsal starosta Rychnova Tomáš Levinský.Ze zkušenosti ví, že stálá služba městské policie není ve městečku podobné velikosti možná. „Na to by bylo potřeba platit šest sedm lidí. Na to samozřejmě nejsou peníze,“ doplnil Levinský.

Stejně jako v Harrachově tady mají služebnu státní policie. Policisté ale nemohou být všude a řešit věci jako je drobný vandalismus nebo špatné parkování. „Od té doby, co máme strážníky, se tyhle menší prohřešky daří zdárně řešit,“ pochválil starosta Rychnova.

Právě podobné prohřešky trápí i Harrachov. „Momentálně nás trápí neustálé nedodržování předepsané rychlosti jízdy například v Annenském údolí a problémy s parkováním mimo vyznačená parkoviště, dále pak občasný vandalismus nebo černé skládky,“ upřesnil starosta Harrachova Jaroslav Čech.