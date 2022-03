Harrachov se má se sousedícím areálem propojit i turistickou cestou. Z města to do Jakuszyc není nijak daleko. Kolem mezinárodní silnice by měla vzniknout cesta, kterou by se dalo do sportovního areálu dojít procházkou či na kole, v zimě na běžkách. „Má to logiku, Jakuszyce máme opravdu za rohem. Myslím, že by se ulevilo i přímo areálu, protože tam mají problémy s parkovacími místy, je jich málo. Takže lidé by mohli zastavit u nás, do Jakuszyc si dojít a pak se zase vrátit,“ poznamenal místostarosta.

Město se pokoušelo prodat budovy celnice již před lety, prodej ale tehdy neposvětili zastupitelé. Navíc stály na pozemcích státu. Ty se nyní podařilo radnici koupit, a tak prodeji budov v lukrativní lokalitě nic nebrání.

Polské Jakuszyce, stejně jako městečko Szklarska Poreba, pod nějž Jakuszyce patří, se loni staly turistickým rájem. Ultramoderní areál se má stát cílem zastávek světových pohárů v klasickém lyžování či biatlonu. Myslí tu i na širokou veřejnost. „Dolnosaské Centrum Sportu je nejmodernějším biatlonovým a běžeckým centrem v Polsku a Evropě,“ sdělil pro polský tisk maršálek Dolnoslezska Cezary Przybylski. Návštěvníci tu najdou nejen skvěle vybavený stadion pro běžecké sporty a biatlon, ale i in-line dráhy, bazén, hotel s kapacitou přibližně 200 míst, wellness centra, tělocvičny, halu na míčové sporty nebo fotbalové hřiště s atletickou dráhou. Nemá chybět ani muzeum zimních sportů.

Celkově zde bude asi 60 kilometrů sjezdovek a tři samostatné sjezdovky pro profesionály. Ve středisku si budou moci návštěvníci půjčit lyžařské vybavení, kolečkové brusle, jízdní i elektrická kola. Součástí centra budou i voskovací kabiny a šatny. „Ještě před deseti lety tam byly jen budovy polské armády. Pak tam navezli stavební buňky, postavili pár hotelů a začali areál provozovat. Současný areál snad nemá v Krkonoších obdoby,“ poznamenal starosta Harrachova Jaroslav Čech.

Výstavba moderního sportovního centra je přínosná i pro Čechy. Lidé by mohli mezi krajem a Jakuszycemi pendlovat po celý rok. „Dolnoslezské Centrum Sportu v Jakuszycích slouží návštěvníkům celoročně,“ přiblížila mluvčí kraje Andrea Fulková.

Metzi Českem a polským příhraničím se kvůli areálu Jakuszyce zvýšil počet vlakových spojů, funguje autobusové spojení do Szklarske Poreby, se zastávkami v Jakuszycích a několika zastávkami jak v Harrachově, tak ve Szklarske Porebě.