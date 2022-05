Město poslední roky výrazně cílí na turismus, který je doslova živobytím i pro mnohé místní. „S počátkem léta chystáme spuštění aplikace pro turisty,“ popsal místostarosta Petr Dostalík. „Po spuštění nového webu a vybudování facebooku a instagramu v uplynulém roce je to pro nás další krok v on-line komunikaci směrem k návštěvníkům,“ doplnil.

Parkování v Harrachově zůstává na stejné ceně jako v loňském roce, a to na 200 korun za osobní automobil na celý den. V provozu je centrální navigační systém, kdy návštěvníci vidí již při příjezdu do města, která parkoviště mají volnou kapacitu.

Svítá na lepší časy. Harrachovské můstky jsou o krok blíž záchraně

Lanová dráha na Čertovu horu spustí svůj denní provoz na začátku letních prázdnin. „Do prázdnin vozí turisty na hřebeny Krkonoš lanová dráha v Ryžovišti, a to ve víkendovém provozu,“ upřesnil Vlastislav Fejkl ze Sportovního areálu Harrachov. Jedna jízda vyjde na 200 korun. U lanovky na Čertovu horu zůstává v provozu restaurace i dětské hřiště, na které je možné zakoupit vstupné v různých variantách již od padesátikoruny.

Letní akce

Harrachov ví, jak v posledních letech nalákat turisty. Ve městě proběhne 18. června i druhý ročník závodů seriálu Gladiators Race, tentokrát pod názvem Leki Harrachov Race. „Krkonoše jsou naše nejvyšší hory, takže to bude do kopce. Start a cíl v areálu skokanských můstků pod Čertovou horou jasně určuje charakter tohoto trailu. Podíváte se do nadmořské výšky nad 1000 metrů a jako finále výběh můstku K120. Bude to bolet, ale bude to neskutečný zážitek,“ pozval zájemce o extrémní běžecký závod s překážkami šéf pořadatelů Roman Šimkovský.

Těsně před závodem gladiátorů proběhne Skyrace. „To je kvalifikační závod na Mistrovství světa juniorů v Andoře a náhradní kvalifikační závod na Mistrovství světa v Itálii,“ doplnil Šimkovský.

Podívejte se: Zvony znějí Harrachovem. Po 80 letech

V kultuře nebude chybět tradiční Keltská noc ani Harrachovské slavnosti. Kompletní seznam akcí najdou zájemci na webu harrachovcard.cz.

Na pořádek ve městě dohlíží od prosince loňského roku nově městská policie, pro kterou to bude první letní sezona. „Městská policie bude pomáhat především s parkováním. V Harrachově je zakázáno parkovat mimo vyhrazené plochy. Prosíme všechny návštěvníky, aby toto dodržovali a neničili přírodu,“ sdělil starosta Harrachova Jaroslav Čech. Dále bude policie pomáhat se zajištěním základního pořádku ve městě, dohlížet na dodržování vyhlášek a pomáhat při větších kulturních a sportovních akcích.

Česko-polské spojení

Do budoucna se chce české horské středisko dopravně spojit s polským centrem Jakuszyce, které leží jen pár kilometrů daleko. Harrachov se má se sousedícím areálem propojit turistickou cestou. Z města to do Jakuszyc není nijak daleko. Kolem mezinárodní silnice by měla vzniknout cesta, kterou by se dalo do sportovního areálu dojít procházkou či na kole, v zimě na běžkách.

„Má to logiku, Jakuszyce máme opravdu za rohem. Myslím, že by se ulevilo i přímo areálu, protože tam mají problémy s parkovacími místy, je jich tam prostě málo. Takže lidé by mohli zastavit u nás, do Jakuszyc si dojít a potom se zase vrátit k autu do Harrachova,“ poznamenal místostarosta.

Město plánuje rovněž prodej bývalé celnice na hranicích. Podle plánů radnice by tu mohl vzniknout velký hotel, kde by se ubytovávali turisté nejen z Česka, ale i Polska či Německa.