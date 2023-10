Ledy se hnuly! Velké skokanské můstky v Harrachově projdou v příštím roce velkou rekonstrukcí, která přijde na 40 milionů korun. Již v roce 2025 se chce areál ucházet o zastávky Kontinentálního i Světového poháru ve skocích na lyžích. Město v Krkonoších by se měl vrátit na mapu závodů, kde naposledy figuroval v roce 2011.

Mamutí můstek v Harrachově dnes. | Foto: Deník/Jan Sedlák

Špatná situace kolem skokanských můstků se změnila tím, že město Harrachov vstoupilo do společnosti Klasický areál Harrachov. První jejich společnou akcí bude rekonstrukce můstku HS 162, tedy velkého můstku. Ta by měla započít na jaře 2024 a po dokončení se může Harrachov ucházet o mezinárodní závody.

„Je to historicky poprvé, kdy se město zapojí do provozování areálu,“ uvedl starosta Harrachova Tomáš Vašíček.

Právě on by se měl stát předsedou společnosti, která bude do budoucna jediným provozovatelem areálu skokanských můstků v Harrachově. Bude se starat o jeho provoz a dlouho očekávanou rekonstrukci.

Celková investice do oprav můstků by se měla pohybovat kolem 40 milionů korun a výrazně (17 milionů) přispěje také Liberecký kraj. O zbytek se bude organizace ucházet z dotací prostřednictvím Národní sportovní agentury.

Ve společnosti budou mít své podíly kromě města ještě obecně prospěšná společnost Areál skokanských můstků založená spolkem Lyžařský a turistický Bucharův klub a Svaz lyžařů ČR (ten by měl mít by měl mít i funkci revizora), naopak strukturu opustil Český olympijský výbor.

Svaz Lyžařů chápe areál velkých můstků jako jediné místo v republice, kde mohou v zimním období trénovat reprezentace. „Nemůžeme budovat profesionální sport v zemi, kde nebude v zimním období jediný můstek, na kterém může trénovat dospělá reprezentace. Jak ženská, tak i mužská,“ upřesnil předseda skokanské sekce svazu Vít Háček.

Vstup města Harrachov do společnosti má podle svazu zásadní význam pro oživení areálu skokanských můstků a pro návrat Harrachova do kalendáře závodů Mezinárodní lyžařské federace FIS. „Po letech, kdy se tady v areálu nic nedělo a můstky alespoň částečně fungovaly jen díky iniciativě Bucharova spolku, se nám konečně společnými silami podařilo areál v Harrachově rozpohybovat,“ popsal prezident Svazu lyžařů ČR David Trávníček.

Jak to dělají u sousedů?

České horské středisko Harrachov dělí od velkolepého sportovního centra Jakuszyce na polské straně jen pár kilometrů. Sportovní centrum Polana Jakuszycka bylo slavnostně otevřeno v září roku 2022 za účasti předsedy polské vlády Mateusze Morawieckieho a ihned přilákalo zástupy profesionálních i amatérských sportovců a turistů.

Jak by ne, centrum nabízí plavecký bazén, Muzeum sportu a turistiky, wellness centrum s posilovnou, tělocvičnu pro trénink volejbalistů a basketbalistů, 38 hotelových pokojů s hypoxickými komorami, hotel se 190 místy, konferenční a stravovací zařízení a podzemní parkoviště pro více než 140 aut. V okolí jsou nové cyklostezky, dráhy pro kolečkové brusle, běžecké a biatlonové trasy se střelnicí a fotbalové hřiště s atletickou dráhou. Vše stálo více než 200 milionů polských zlotých, tedy v přepočtu více než jednu miliardu korun.

„Výstavba Dolnoslezského sportovního centra v Polaně Jakuszycka je největší infrastrukturní sportovní investicí v historii Dolního Slezska,“ sdělil maršálek Dolního Slezska Cezary Przybylski.

Do budoucna harrachovská radnice počítá i s tím, že v areálu bývalé celnice na samých hranicích s Polskem vznikne velký hotel. V současné době probíhají změny územního plánu tak, aby bylo území atraktivnější pro případného developera. „Musíme zvýšit procenta zastavitelnosti území tak, aby byly tyto budovy a pozemky v majetku města pro developera zajímavé,“ doplnil Vašíček.

V srpnu 2023 bylo podepsáno českopolské memorandum o společném zájmu na pořádání mezinárodních sportovních akcí v Areálu pro klasické lyžování Harrachov a v Dolnoslezském sportovním centru Polana Jakuszycka. To mimo jiné znamená i to, že by se v následujících letech zde mohlo konat i Mistrovství světa v klasickém lyžování. Polské sportovní centrum je totiž moderním svatostánkem především pro běžecké lyžování, Harrachov pro skoky na lyžích a Krkonoše také skýtají velké množství sjezdovek.

„Počítáme, že také zrekonstruujeme areál malých skokanských můstků v Harrachově, zejména K90 a tím celé úsilí završíme společnou kandidaturou na pořádání MS v klasickém lyžování,“ potvrdil starosta Harrachova.

Co bude s mamutem?

Jeden z pěti mamutích můstků na světě zůstal zatím stranou smělých harrachovských plánů. „Tady zatím žádné konkrétní plány nemáme. Pokud by se ale podařilo dovézt k nám Mistrovství světa, doufáme, že by se probudil i stát a významně zainvestoval do Národního sportovního centra a tím i do rekonstrukce mamutího můstku,“ poznamenal Tomáš Vašíček.

