Propad tržeb i menší objem ubytovaných totiž potrápí i rozpočet horského města, kam plynou poplatky za ubytování.

Vladimír Petr si Harrachov vybral pro týdenní dovolenou s předstihem. S partnerkou ho to táhne více do hor než k moři nebo na koupaliště. „Procestovali jsme Alpy, Ardeny i Šumavu, Krkonoše nám nějak unikaly. Protože ale stále někde platí nějaká omezení, dali jsme Krkonoše letos,“ popsal mladý muž. Ani on ale nezůstal v Harrachově celý týden. „Přejedeme na druhou stranu Krkonoš, abychom si toho prošlapali více,“ vysvětlil.

Podobný trend zvolilo velké množství převážně českých turistů. Souhlasí s tím i vedení zdejší radnice. „Pohledově je Harrachov plný jako jiné roky. Co se změnilo, je doba pobytů, které z týdenních klesly na tři až čtyři dny. Celková obsazenost ubytovacích zařízení se pohybuje kolem 40 procent,“ popsala mluvčí radnice Hana Veselá. S tím souhlasí i samotní hoteliéři.

„Z pohledu našeho hotelu je letošní návštěvnost nižší, než tomu bylo za stejné období minulého roku, než nastal na podzim 2020 opětovný lockdown. Hosté přijíždějí na kratší dobu, dá se říci, že průměrná doba pobytu na našem hotelu je opravdu třiaž čtyři dny. Stejně jako tomu bylo v minulém roce, chybí návštěvníci ze zahraničí, naše spádová oblast je Německo a Polsko,“ shrnul za všechny manažer Wellnes hotelu Svornost Ivan Bäuml.

Ani tak hoteliéři nežehrají, sezóna je podle nich slabší i kvůli chladnějšímu létu. „Lze říci, že přes všechny překážky jsme s dosavadním průběhem sezóny víceméně spokojeni,“ doplnil Bäuml.

Na „lov“ turistů vyrazila sama radnice již před letní sezónou. Do města se podařilo nalákat mezinárodní závod Gladiator Race Runmageddon. „Vyplatilo se nám naplánovat kulturní a sportovní program stejně jako v jiných letech a trochu tak zariskovat. Jen na Gladiator přijelo na tři tisíce návštěvníků, další přitáhla autoshow nebo Pivní slavnosti.

Přesto celková čísla návštěvníků nevypadají moc dobře. Může za to především absence zahraničních studentů. „Většinu klientely tvořili z 99 procent Češi. Až na přelomu července a srpna se začali objevovat i návštěvníci z Polska,“ přiblížila Veselá.

Harrachov před letní sezónou vsadil nejen na velké i drobnější sportovní či kulturní akce, ale i na novou Harrachov Card, která zaručuje návštěvníkovi města slevy do místních, ale i okolních atrakcí i ubytování.

Město se tak snaží nalákat do města a okolí turisty, s jejichž odlivem město a místní podnikatelé zápolí už od konce zimy roku 2020, kdy hotely, restaurace, ale i vleky a další služby zastavila opatření proti šíření koronaviru.

Velké akce hostí Harrachov ještě do konce léta: 19. až 22. srpna se v Harrachově uskuteční Mistrovství ČR horských kol, 4. září pak v Harrachově pořádá již druhý crossový běžecký závod i společnost Computer System, respektive její závodní tým CzgTriTeam.