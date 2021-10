„Automobilka podporuje své četné ekologické aktivity v rámci strategie GreenFuture, kterou tvoří tři hlavní pilíře. GreenProduct se zabývá vývojem co možná nejekologičtějších vozidel, a to jak z hlediska spotřeby paliva, tak použitých materiálů a možností jejich recyklace. Prostřednictvím GreenRetail podporuje značka ekologické hospodaření provozoven prodejců a servisů, GreenFactory zahrnuje všechny činnosti ve prospěch výroby šetrné k přírodním zdrojům,“ doplnil mluvčí Škoda Auto Pavel Jína.

Společnost Škoda Auto se aktivně zapojuje do podobných úklidů přírody. V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko pořádá úklid odpadků v okolí svých výrobních závodů v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Tradiční akci podporuje česká automobilka jako partner od roku 2015. Letos v září škodováci vyrazili do přírody a sesbírali přes 700 kilogramů odpadu.

„Prohloubení činnosti a propojení s firmou Škoda Auto nás velice těší. Kromě pomoci přírodě a zvelebení okolí města je to pro nás také příležitost se vzájemně poznat a potkat v neformální atmosféře,“ doplnil starosta města Jaroslav Čech.

Harrachov spolupracuje s českou automobilkou také na dalších projektech. V letošním roce to bylo Mistrovství ČR horských kol. Škoda Auto také poskytla městu zázemí pro další sportovní aktivity pod skokanskými můstky. „Spolupráce je v počátcích. Doufáme ale v další prohloubení, účast města na Škoda grantech a rádi bychom také přivítali více sportovních a kulturních akcí pod patronátem automobilky,“ přiblížil Tomáš Vašíček ze Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Harrachově.

Zaměstnanci automobilky si úklid užili. „Je tady krásná příroda, kterou má smysl chránit před odpadky. Navíc bylo krásně,“ popsal 32letý Petr. Jeho kolegyně Naďa žasla nad tím, co lidé v lese všechno pohodí: „Kapesníky, obaly od sušenek a bonbonů. Ale i respirátory a roušky.“

Více než 150 lidí uklízelo o víkendu lesy v okolí Harrachova. Většina z nich sem dorazila z koncernu Škoda Auto. Jde o další dílek do skládačky zajímavé spolupráce, která se mezi městem, Správou Krkonošského národního parku (KRNAP) a automobilkou rozjíždí. Spočívá nejen ve společných akcích, mezi které patří třeba Mistrovství ČR horských kol, které nedávno v Harrachově proběhlo, ale třeba i v úklidech.

