Hasiči evakuovali šedesát dětí z letního tábora v Dolcích u Trutnova

/FOTOGALERIE/ Hasiči evakuovali v pátek 60 dětí z dětského letního tábora MASH 4077 v rekreační oblasti Dolce u Trutnově. Vydatný déšť tábor vyplavil. Nikomu se nic nestalo, hasiči převezli děti do ubytovny v Trutnově. Deníku to potvrdili zástupci letního tábora i mluvčí hasičů Martina Götzová. "Děti byly evakuovány, jsou v suchu a teple. Přesun proběhl v pořádku," sdělila Deníku jedna z organizátorek tábora. V Trutnově a Horním Maršově tekla voda do domů.

Hasiči z Trutnova Horního Starého Města zasahovali v pátek 14. sprna v terénu kvůli přívalovému dešti. | Foto: hasiči Trutnov - Horní Staré Město