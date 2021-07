U piva vznikl nápad hasičů z Hostinného pěstovat v podkrkonošském městě vinnou révu. Pro založení vinohradu použili šlechtěnou ranou odrůdu Solaris muškátového typu. "Prostředí klášterní zahrady je krásné a doslova si o to říkalo. Loni na jaře jsme zasadili 250 hlav vína a chytlo se úplně všechno," spokojeně si prohlíží pěkně rostoucí záhony Petr Šmíd, velitel jednotky dobrovolných hasičů v Hostinném.

"Na naše poměry je to velký vinohrad, na moravské to je zahrádka. Odhaduji, že letos se nám podaří vypěstovat 40-50 kilo vína. Sklizeň předpokládám v polovině září. Víno bychom chtěli dělat přívlastkové. Ideální by byl výběr z hroznů," předpokládá. "Vinohrad začíná více plodit hrozny po třech letech. Nyní dbáme na to, abychom si zapěstovali kmínek," dodává.

S výrobou vína nemají hasiči v Hostinném takřka žádné zkušenosti, přesto se o ni pokusí. "Chceme to vyzkoušet sami. Druhou variantou je odvézt hrozny na Moravu k vinaři," říká Petr Šmíd.

Víno bude zrát v obrovském klášterním sklepení, kde mniši dříve skladovali ovoce a zeleninu. "Víno budeme mít ve velkých skleněných demižonech," plánuje.

Než se velitel hasičů v Hostinném pustil do pěstování vína v zahradě Františkánského kláštera, vyzkoušel si nejprve pěstovat víno doma na zahradě. "Přivedl mě k tomu tehdejší kolega hasič Pavel Tryzna, který založil ve Vrchlabí vinohrad s 200 hlavami vína. U sebe doma na zahradě jsem začal pěstovat 40 hlav odrůdy Solaris, která je vyšlechtěná do těchto podmínek," vzpomíná.

Založení vinohradu začalo na podzim 2019, kdy hasiči zorali půdu. "Vyrobili jsme pluh, zapřáhli ho za hasičskou čtyřkolku a orali. Trnuli jsme hrůzou, jak se to povede. Bylo to dost složité, v půdě zůstávala stavební suť, která se tam nahromadila při rekonstrukci kláštera. Lidem jsme připadali jako blázni. Často jsme slyšeli, že v takovém prostředí víno nemůže růst," poukazuje na náročné začátky.

Pozemek pro vinohrad mají hasiči zdarma k dispozici od města, které také financovalo i zakoupení sazenic. Víno nebude určené pro komerční účely. Obyvatelé budou mít příležitost ochutnat víno z Hostinného na městských akcích. Podle ředitele místního muzea a historika Tomáše Anděla je doložené, že pěstováním vína se zabývali v Hostinném také františkánští mniši, ve druhé polovině 19. století, pergolovou metodou, kdy víno bylo zavěšené na zdi kláštera.