Martin Lelka a Martin Brož jsou dvěma hasiči z trutnovského okresu oceněmými ve středu za dlouholetou činnost a za podíl na rozvoji integrovaného záchranného systému v kraji.

Ředitel trutnovských hasičů Martin Lelka obdržel záslužnou medaili Královéhradeckého kraje II. stupně, a to na návrh krajského ředitele hasičů. Dvorský Martin Brož dostal medaili Za věrnost III. stupně, a to za příkladné plnění služebních povinností a deset let služby.