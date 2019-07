Coby „předskokan“ před oslavami proběhla okrsková soutěž v požárním útoku, kterého se zúčastnilo 15 družstev a v kategoriích mužů i žen vyhráli místní. „Jsme moc rádi, považujeme to za symbolický dárek k narozeninám sboru,“ uvedl starosta sboru Ladislav Hofman.

Na slavnostním nástupu nechyběli početní hosté z okolních sborů s historickou technikou. Dorazili hasiči z Jilemnice s parničkou, motorovou stříkačku Stratílek dovezli hasiči z Valteřic a ruční stříkačku předvedli při zásahu členové sboru z Horní Branné.

Všechny hasiče a veřejnost přivítala starostka obce Jana Holcová, z pověření OSH v Semilech předal ocenění Za věrnost a Za zásluhy vedoucí aktivů zasloužilých hasičů libereckého kraje Pavel Vejnar.

Jistou raritou je skutečnost, že zdejší hasiči v minulosti mívali tři malé zbrojnice na uložení stříkačky, žebříků, věder a háků. V roce 1936 byla postavena zbrojnice uprostřed obce, ale v roce 1968 hasební technika byla přemístěna do prostor zemědělského družstva na dlouhých 36 let. Až před pětadvaceti lety proběhla přestavba skladiště na „novou hasičskou zbrojnici“, která téhož roku s hasiči oslavila 110 let sboru.

V roce 2014 byl založen oddíl mladých hasičů. V současnosti je v oddíle kolem 25 dětí a jsou týmem, kterému se pod vedením vedoucích Michala Holce, Jany Kohoutové a Slávka Vybírala neuvěřitelně daří v Plamenu.“ Vloni dosáhlo družstvo ve hře Plamen na první místo a letos titul obhájilo. V seriálu soutěží „O pohár dráčka Soptíka 2018“ rovněž zvítězilo a navíc se stalo „Králem požárního útoku.“ Děti jsou zapojeny do soutěže Požární ochrana očima dětí, uspěly jak v okresním tak krajském kole.

Svými dovednostmi zaujali mladí hasiči, předvedli ukázkové požárními útoky, které byly odměněny velkými ovacemi návštěvníků .

Na slavnostním odpoledni probíhal doprovodný program pro děti „Po stopách ohniváků“, který kompletně připravila hasička Petra Koudelková.

Za splněné úkoly byly odměněny a zařazeni do slosování o vstupenky například do Mirákula nebo IQ parku.

Do varu dostalo všechny přítomné bubnování s Petrem Šušorem. Zapojili se mladí i starší, což bylo nejen milým a zábavným zážitkem, ale také prožitkem zklidňujícím.

Byla dána možnost dětem vyzkoušet si megabubliny nebo skákací hrad a spojovat hadice na rychlost. To vše za doprovodu příjemné hudby a výtečného občerstvení.

Věra Nutilová