Hasiči ve Špindlu sundávali ze stromu papouška. I to patří k naší práci, tvrdí.

Výjezd měli v pondělí necelou hodinu před polednem. Zasahovali v místní části Labská. „Papoušek při procházce s majitelkou přetrhl provázek, kterým ho měla zajištěného a uletěl do blízkého listnatého porostu. Provázek se zamotal do větve a papoušek se nemohl vrátit zpět na zem,“ uvedli dobrovolní hasiči ze Špindlerova Mlýna na Facebooku.

Vystoupat k němu museli pomocí automobilového žebříku AZ-30. Jenže, když provázek uvolnili, vystrašené zvíře nepřeletělo k majitelce, jak předpokládali, ale na jiný strom.

Výškovou techniku tedy přeparkovali k dalšímu stromu a znovu papouška opatrně sundali. „Tentokrát už Ara neuletěl a nechal se nalákat na několik ořechů. To zabralo a majitelka si mohla svého mazlíčka na zemi s radostí převzít,“ oznámili hasiči.

Ačkoliv výjezd ke zvířeti působí neobvykle, hasiči takových zásahů mají více. Nejsou sice každý den, ale jsou celkem běžné. Patří totiž mezi základní úkoly hasičského záchranného sboru - chránit mimo jiné životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, i zvířata.

„Velmi často se stává, že nás kontaktují majitelé domácích mazlíčků, například koček, které se zaběhly na vysoký strom a už několikátý den nemohou slézt dolů, nebo psů, kteří se zaběhli či spadli do hloubky v hůře přístupném terénu,“ potvrdila mluvčí hasičů v hradeckém kraji Martina Götzová.

„Občas jsou to také větší zvířata, například letošní červnová záchrana koně, který spadl do vypuštěného bazénu. Několikrát do roka se nám stane i podobný zásah, jako absolvovali hasiči ve Špindlerově Mlýně, a sice že zachraňujeme také ulítlé papoušky,“ dodala.

