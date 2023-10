V den narozenin Václava Havla ve čtvrtek 5. října odhalilo vedení města Trutnova na fasádě kina Vesmír originální sochu bývalého prezidenta od akademického sochaře Michala Gabriela. Slavnostní událost se uskutečnila za velkého zájmu veřejnosti i přítomnosti zástupců Knihovny Václava Havla.

Odhalení sochy Václava Havla na fasádě trutnovského kina Vesmír se uskutečnilo ve čtvrtek 5. září. Organizátor festivalu TrutnOFF Martin Věchet mu nasadil na hlavu indiánskou čelenku. | Video: Deník/Jan Braun

Po jejím skončení organizátor festivalu TrutnOFF Martin Věchet na chvíli nasadil Havlovi na hlavu indiánskou čelenku. Následně ji položil před pamětní desku, která má připomínat blízký vztah první polistopadového prezidenta k Trutnovu. Unikátní sochu nechalo vyrobit město Trutnov za 3 miliony korun, vznikala ve firmě Kasper Kovo trutnovského podnikatele Rudolfa Kaspera. Socha v životní velikosti váží dvě tuny a je umístěna na fasádě opraveného kina Vesmír symbolicky na nábřeží Václava Havla.

„Václav Havel byl bezesporu nejvýznamnější osobností české polistopadové politiky a pro mnoho lidí je zosobněním demokratických hodnot a pozitivních změn ve společnosti. Už v antice a později v renesanci bylo obvyklé, že pozadí pro sochu tvořila významná veřejná budova. Tou je na nábřeží Václava Havla kino Vesmír, o kterém navíc víme, že ho Václav Havel v rámci Filmového festivalu mladých navštěvoval. Dílo současně vytváří pietní místo, kde je možné památku prvního českého prezidenta důstojně uctít,“ řekl starosta Trutnova Michal Rosa.

Socha má rozměry 2,43 metru na výšku, 2,20 metru na šířku, tloušťka je kolem 40 centimetrů. „Jsem poctěný, že jsem dostal příležitost zvěčnit právě takovouto osobnost, které si hluboce vážím. Rozhodl jsem se, že žádný reliéf dělat nebudu, ale že udělám sochu, která bude pamětní deskou, a z ní bude vycházet postava Václava Havla. A ono se to opravdu povedlo. Navíc působí trochu jako hologram. A přesně to jsem chtěl. Havel už tady není, bude tedy vystupovat ze stříbrného plátna. Důležitá je i světelnost materiálu, neustále proměnlivá, je to jakási neuchopitelnost sochy a zároveň trvalost,“ uvedl sochař Michal Gabriel.

„Deska s reliéfem Václava Havla v životní velikosti je výjimečným dílem, které připomene jeho dlouholetou působnost na Trutnovsku. Michal Gabriel našel řešení, jak z desky udělat sochu. Je složena z lamel vodorovně na sebe poskládaných a váží přes dvě tuny. Jde o další sochařský počin Michala Gabriela, který v prostorách firmy vznikal,” doplnil trutnovský podnikatel Rudolf Kasper.

Akademický sochař Michal Gabriel svými díly zanechává v Trutnově nesmazatelnou stopu. Před Společenským centrem Uffo byla před lety umístěna Gabrielova Smečka šelem a prostor před městskou galerií zdobí monumentální socha Lva. Tři ocelové sochy Žralok, Kůň a Asteroid jsou umístěny ve venkovním prostoru galerie současného umění EPO1, kterou Rudolf Kasper letos otevřel veřejnosti.