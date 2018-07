Havlovická zvonice je bez věže. Tesaři napadenou konstrukci sundali

Doprava a logistika - Doprava a logistika Ostatní pracovníci v dopravě 32 200 Kč

Ostatní řídící pracovníci v oborech příbuzných dopravě a logistice VEDOUCÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEB. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 32200 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VEDOUCÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEB, - Požadujeme: vzdělání SPŠ stavební obor dopravní stavby (praxe v oboru min. 3 roky podm.) nebo VŠ obor dopravní stavby (praxe v oboru min. 1 rok výhodou), ŘP sk.B, samostatnost, flexibilita, spolehlivost, organizační a komunikační schopnosti , - Náplň práce: Příprava staveb: Připravuje investiční záměry, zajišťuje projekt. dokumentaci, průzkum, diagnostiku, majet. přípravu staveb (správní řízení, výkupy pozemků, vlastnictví nemovitostí), povolení staveb dle stav. a silničního zák.. Kontroluje a vypracovává rozpočty staveb., - Realizace staveb: Zajišťuje stavební dozor u silničních staveb, kontroluje jakost, odpovídá za převzetí prací a fakturaci. Zajišťuje užívání stavby dle zákona, majetkové vypořádání, podklady pro dotační tituly. Připravuje podklady pro zařazení stavby do majetku objednatele. Schvaluje a uvádí stavby do provozu. , - Nabízíme: průměrná roční mzda 557.000,- Kč,vč. odměn; Nástup dle dohody, první prac. sml.na dobu určitou., Životopisy zasílejte na adresu: marie.souckova@uskhk.eu. Do předmětu uveďte "vedoucí PRS TU". Účastí ve výběrovém řízení uchazeč bere na vědomí skutečnost, že oprávněným zájmem společnosti je uchovat si poskytnuté osobní údaje uchazeče po dobu 1 roku po skončení výběrového řízení za účelem právní ochrany a případného oslo. Pracoviště: Údržba silnic královéhradeckého kraje a.s. - pracoviště trutnov, Sportovní, č.p. 508, 541 03 Trutnov 3. Informace: Marie Součková, +420 495 540 219.