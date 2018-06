Hazard vadí také v Žacléři. Skončí

Žacléř - Mnohé radnice stále řeší budoucnost hazardu. Jako poslední ho teď zakázali i zastupitelé v Žacléři. Připojili se ke Dvoru Králové nebo Úpici.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Ani žacléřská radnice už nestojí o hazard ve svém městě. Na květnovém zasedání se rozhodla, že zcela vypudí bingo, technické a živé hry i turnaje malého rozsahu.



V Žacléři v současné době funguje poslední provozovna s herními automaty. „Dříve jich bylo mnohem víc, ale teď už je jediná,“ potvrzuje žacléřský radní Aleš Vaníček. „Problém s hraním automatů neevidujeme. Na druhou stranu má Žacléř svých starostí dost, proto jsme se v podstatě shodli, že není nutné, aby lidé ještě prohrávali peníze v automatech,“ dodal Aleš Vaníček.



Vyhláška ve městě platí od června. Podnik, který má ještě na tři roky platnou herní licenci, s automaty skončí po jejím vypršení.



Horské město se přijetím vyhlášky zařadí po bok ostatních, které už hazard zakázaly v minulosti. Naposledy se na plošné regulaci dohodli před koncem minulého roku třeba zastupitelé v Úpici. Už před pěti lety k tomuto kroku sáhl jako jeden z prvních Dvůr Králové nad Labem.



Hazard v současné době regulují stovky obcí a měst po celé republice. Některé ho zakazují absolutně, jiné částečně.



Žacléř se k nim přidá v horizontu let, vyhláška ale začne platit už v průběhu letošního června. V současné době tu lidé mohou využívat čtyři automaty. „Cílem obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před škodlivými a nebezpečnými následky hraní hazardních her. Zákaz ve městě bude absolutní,“ stojí v žacléřské vyhlášce.



„Provozování hazardních her má škodlivý vliv na jejich účastníky a osoby jim blízké. Hazard stojí za narušováním veřejného pořádku, dobrých mravů, ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku,“ píše se.



Radnice se regulací dobrovolně připravují o miliony korun, které by jim stát přerozděloval na základě vybraných daní. Třeba Dvůr Králové před zákazem inkasoval až šest milionů korun ročně. „Dnes bych se ale rozhodl stejně a zaujímal stejně tvrdý postoj. Proti automatům se nedá dlouhodobě vyhrávat, jde také o zdraví. Ostatní argumenty jsou pak liché,“ řekl Krkonošskému deníku před časem Jan Bém, současný zastupitel Dvora Králové a jeho tehdejší místostarosta.



Vyhlášku na konci minulého roku jednohlasně přijali také zastupitelé Úpice. Radnice, která dlouhá léta bojuje s bezpečností ve městě, za tím vidí jeden z kroků k jejímu posílení. „Místa, kde herny sídlí, jsou častým místem nekalé činnosti,“ řekl v prosinci loňského roku starosta Úpice Radim Fryčka.



Odpůrci regulace hazardu naopak argumentují tím, že ve městech s plošnou regulací rostou černé herny. Díra prý vzniká také v pokladnách. Peníze podle starostů s negativním postojem k zákazu chybí v investicích do školství nebo do sportovních aktivit.